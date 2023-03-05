تشكيل برشلونة - عودة كريستينسن.. وروبيرتو وفاتي أساسيان

الأحد، 05 مارس 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

هدف برشلونة في مرمى ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا بعد قليل.

ويلتقي برشلونة مع فالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة أندرياس كريستينسن لدفاع برشلونة بعد الغياب عن المباراة الماضية ضد ريال مدريد للإصابة.

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ويبدأ كل من أنسو فاتي سيرجي روبيرتو في التشكيل الأساسي لبرشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - رونالدو أراوخو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو.

الهجوم: أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الـ 17 غير الؤدي للهبوط.

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