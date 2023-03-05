أليجري: إيقاف مورينيو؟ أتمنى أن يقود روما ضد يوفنتوس من مكانه الطبيعي

تمنى ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن يقود نظيره في روما جوزيه مورينيو قمة الدوري الإيطالي بين الفريقين من مكانه الطبيعي على مقاعد البدلاء.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما مباراتين على خلفية طرده ضد كريمونيسي في الجولة 24 من الدوري الإيطالي، وستكون مباراة يوفنتوس هي أول مباراة يطبق فيها العقوبة.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أتمنى أن يتواجد مورينيو على مقاعد البدلاء في المباراة، إنه يقدم عمل جيد في روما، ويقود الفريق من أجل حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لقد ظهر روما بشكل جيد هذا الموسم وهم يقاتلون من أجل التأهل لدوري الأبطال، فهم ضمن أفضل الفرق في أوروبا من الناحية الدفاعية على ملعبهم، استقبلوا فقط 5 أهداف في المباريات الـ11 الأخيرة، كما أنهم حققوا 4 انتصارات دون استقبال أي أهداف".

سيغيب مورينيو عن مباراتي روما المقبلتين، الأولى ضد يوفنتوس والثانية أمام ساسولو، كما فُرضت عليه غرامة بقيمة 10 آلاف يورو.

وتابع مدرب يوفنتوس "ستكون مباراة قوية ولذلك علينا أن نكون في قمة التركيز".

ويحل البيانكونيري ضيفا على روما في ملعب الأولمبيكو ضمن الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وشدد "إنها مباراة هامة أمام روما لأنها أمام منافس مباشر، وعلينا أن نبدأ في الابتعاد عن الفرق خلفنا، وبالنظر إلى الأمام فنحن نراقب الموقف في لائحة الترتيب".

وأردف أليجري "إذا أردنا أن نكون واقعيين فإن التأهل لدوري أبطال أوروبا صعب بل إنه شبه مستحيل".

وأتم "فيما يخص مواجهة لاعبنا السابق باولو ديبالا، لقد كان لاعبا مهما ليوفنتوس، وكذلك الحال بالنسبة لروما، سنواجهه ونحن على علم كامل بقدراته".