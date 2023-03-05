حميديتش: لا علاقة لتجديد عقد تشوبو موتنج مع التحرك من أجل كين

الأحد، 05 مارس 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

إريك ماكسيم تشوبو موتينج

شدد حسن صالح حميديتش المدير الرياضية لبايرن ميونيخ على عدم وجود علاقة بين تجديد عقد فريقه لتشوبو موتنج مع التحرك من أجل هاري كين.

شوبو موتنج

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وأعلن بايرن ميونيخ تمديد تعاقده مع إريك تشوبو موتنج مهاجم الفريق لمدة موسم إضافي حتى 2024.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن بايرن ميونيخ يرغب في التحرك من أجل التفاوض مع هاري كين قبل تمديد عقد تشوبو موتنج.

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وقال حميديتش عبر شبكة سكاي سبورتس: "لا يوجد علاقة بين تمديد عقد تشوبو موتنج والتحرك من أجل هاري كين ولا نفكر في الأمر بتلك الطريقة".

وتابع "في البداية نحن سعداء بتواجد تشوبو ولا استطيع أن أقول ما سيحدث بعد في سوق الانتقالات المقبل".

وأضاف "كان علينا أن نمدد تعاقد تشوبو موتنج حاليا وأتمنى أن يستمر بنفس الروح وتسجيل الأهداف ثم سنرى ما سيحدث".

تشوبو موتنج كان قد انضم لبايرن موينيخ في صفقة انتقال حر عام 2020 قادما من باريس سان جيرمان.

وحصل اللاعب الكاميروني على مركز أساسي في تشكيل بايرن ميونيخ في الموسم الحالي بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك موتنج هذا الموسم في 25 مباراة وخلالهم سجل 16 هدفا وصنع 4.

بايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش ماكسيم تشوبو موتنج
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