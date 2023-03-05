كرة يد - الأهلي يكشف تفاصيل استضافته لبطولتي إفريقيا

الأحد، 05 مارس 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

كشف النادي الأهلي تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لاستضافة بطولتي السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا لكأس الكؤوس للرجال والسيدات.

واجتمعت اللجنة المنظمة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي للبدء في وضع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولتين.

ويستضيف الأهلي منافستي كأس السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات خلال مايو المقبل.

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وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة السوبر إلى القاهرة يوم 5 مايو على أن تقام البطولة يومي 6 و7 من نفس الشهر، وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو.

كما تم تحديد موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس بداية من 7 مايو، على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو، وتكون مغادرة الفرق المشاركة في اليوم التالي.

وأشار الغزاوي إلى أنه تمت مناقشة العديد من الأفكار الجديدة التي سوف تسهم في نجاح البطولتين والتي من المتوقع لهما أن يشهدا منافسة قوية.

وكان الأهلي قد حقق لقب سوبر إفريقيا لكرة اليد العام الماضي.

وحقق فريق الأهلي اللقب مرتين من قبل.

ويقام السوبر الإفريقي في النسخة المقبلة بمشاركة أربعة فرق لأول مرة.

ولم تخسر مصر لقب السوبر الإفريقي منذ تتويج الترجي التونسي باللقب في 2016.

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