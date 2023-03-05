مران الأهلي - كهربا يشارك في التدريبات وجاهزية شريف.. وتأهيل الثنائي المصاب

الأحد، 05 مارس 2023 - 14:28

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

محمد شريف

النادي : الأهلي

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري على استاد السلام في تمام الخامسة مساء.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

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وشهدت التدريبات عودة محمود عبد المنعم كهربا إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة.

وانتهى كهربا من تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.

وأدى محمود كهربا تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمس أمام القطن ‏الكاميروني التي أقيمت أمس، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته والتأكد ‏من زوال الألم في العضلة الضامة.‏

كما أكد أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي على جاهزية محمد شريف للتواجد في مواجهة المقاولون العرب.

وكان شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقمت مساء ‏أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.‏

وكان شريف قد تعرض لكدمة قوية في الحوض خلال مشاركته في مواجهة القطن التي أقيمت أمس السبت.

وواصل الثنائي حسين الشحات وعمرو السولية البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب على هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية.

وكان الثنائي قد اشتكى من إصابة في عضلة السمانة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.‏

مران الأهلي كهربا شريفو
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