بيولي: مواجهة توتنام ستكون مختلف عن فيورنتينا

الأحد، 05 مارس 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

ميلان

اعترف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان أن فيورنتينا لعب بشكل أفضل في المباراة التي خسرها الروسونيري في الدوري الإيطالي.

وأشار بيولي إلى أن تلك المباراة ستكون مختلفة تماما عن مواجهة توتنام المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فيورنتينا لعب أفضل منا، لم نقدم نفس الأداء الذي لعبنا به أمام أتالانتا الأسبوع الماضي".

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وكشف "مواجهة توتنام ستكون مختلفة تماما، فهي مباراة خروج المغلوب، وما قدمناه أمام فيورنتينا لن يؤثر علينا".

وشدد بيولي "أيضا خسارة توتنام في آخر مباراتين لن تؤثر عليهم، هي مباراة مهمة للطرفين".

وتابع "سنكون مستعدين لتوتنام الذي يلعب بشكل مختلف عن فيورنتينا ويمتلك عناصر أخرى، وسوف نلعب بأفضل ما لدينا".

وكان ميلان قد تغلب على توتنام بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ميلان ضيفا على توتنام مساء الأربعاء في مباراة الإياب.

واختتم بيولي تصريحاته "يجب أن نحاول بتقديم أداء أفضل بكثير بقية الموسم، نمتلك الجودة لتقديم ذلك بالفعل".

ويحتل ميلان المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

توتنام الدوري الإيطالي ميلان دوري أبطال أوروبا
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