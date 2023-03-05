سلة - عبد الرحمن نادر يعلن مشاركته مع مصر في كأس العالم

الأحد، 05 مارس 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

عبد الرحمن نادر مع ليبرون جيمس - كرة سلة

كشف عبد الرحمن نادر لاعب نادي فوينيكس صنز الأمريكي السابق عن قراره بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى منافسات كأس العالم لكرة السلة المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في دول اليابان والفلبين وإندونيسيا.

ويلعب عبد الرحمن نادر -29 عاما- في دوري المحترفين الأمريكي NBA منذ عام 2017.

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وكشف عبد الرحمن نادر عبر قناة صدى البلد: "بنسبة 100% سأشارك مع منتخب مصر في كأس العالم أغسطس المقبل".

وتابع "أعتقد أن تأهل مصر إلى كأس العالم يعني تطور كرة السلة هناك وازدهارها بصورة واضحة".

وشدد "منتخب مصر قدّم مستوى رائع خلال التصفيات، وأتوقع أن يكون هناك تفوق كبير خلال الفترة المقبلة".

وأوضح عبد الرحمن نادر "حاولت المشاركة مع مصر عدة مرات خلال الفترة السابقة لكن صادف مشاركتي في NBA وتعرضت لمشكلة في الركبة خلال فبراير الماضي".

وكشف المحترف المصري "كنت أكافح الفترة الماضية بسبب الإصابة وأبذل قصارى جهدي للعودة مجددا، ومن المتوقع أن أعود قريبا".

وتابع "هناك تواصل بيني وبين الاتحاد المصري والمدير الفني روي رانا مدرب كبير وأتوقع شكل رائع للفريق في المستقبل".

واختتم عبد الرحمن نادر تصريحاته "أركز في الفترة الحالية العودة مجددا إلى الملاعب وظهوري الأول سيكون مع منتخب مصر وبعد ذلك سأنتظر موقفي من الانضمام إلى أي نادي".

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