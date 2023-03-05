أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات لاعبي الأهلي.. والموقف من رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن إصابات لاعبي الفريق والموقف من السفر إلى جنوب إفريقيا والكاميرون.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد تغلب على القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض محمد شريف صاحب الهدف الأول لإصابة وتم استبداله في الدقيقة 30 ومشاركة شادي حسين بدلا منه.

وقال أبو عبلة عبر قناة النهار: "محمد شريف تعرض لكدمة قوية عظام الحوض، هي إصابة مؤلمة لكنها ليست خطيرة تماما".

وكشف "شريف لم يكمل المباراة بسبب قوة الآلام وهو ما سيؤثر على الأداء في الملعب، لكنه سيلحق بمباراة المقاولون بصورة طبيعية".

وأوضح طبيب الأهلي "تعرض عدد من لاعبي الأهلي لإصابات متنوعة في مباراة صنداونز الأخيرة، بينهم حسين الشحات الذي شعر بآلام في عضلة السمانة وطلب التغيير".

وتابع "بعد إجراء الفحوصات تأكد إصابة الشحات بشد في عضلة السمانة، لم نحدد موعد عودته بالتحديد، هو يسير بشكل جيد ونحن نقيم اليوم بيومه".

وعن سفر اللاعبين أوضح "لم نتخذ أي قرار رسمي بشأن موقف المصابين من اللحاق برحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا".

ويلعب الأهلي مساء الثلاثاء أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري على أن يتجه بعدها لمواجهتي صنداونز ثم القطن في جنوب إفريقيا والكاميرون على الترتيب.

وبالحديث عن موقف عمرو السولية أوضح "إصابة اللاعب تعود إلى مواجهة ريال مدريد وكانت في عضلة السمانة والآشعة كشفت اقترابها من الوتر".

وأضاف "تراجعنا عن الدفع به بسبب ظهور بعض الأمور في الإصابة، ولكن يسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يعود السولية خلال أيام بسيطة مع الفريق".

وكشف أبو عبلة "أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح تعرضا لنفس الإصابة وهي جزع في الرباط الداخلي للركبة، ولكن درجتها بسيطة ونقيم الأمر يوم بيومه".

وتابع "إصابة محمود متولي بشد ثقيل نوعا ما في العضلة الخلفية وربما هو الأقرب لعدم اللحاق بالسفر إلى جنوب إفريقيا".

أما عن سبب غياب البرازيلي برونو سافيو الفترة الأخيرة أوضح "اللاعب شعر ببعض الآلام في الركبة بآخر أيام كأس العالم للأندية، وظهر وجود التهاب بسيط من نتيجة الآشعة وهو حاليا بات جاهزا للمشاركة وتواجد في قائمة مواجهة القطن الأخيرة".

وتابع "بينما إصابة محمود كهربا بسيطة في العضلة الضامة، وخلال أيام سيكون متواجدا بصورة طبيعية بعد إجراء بعض الاختبارات البدنية".

واختتم أبو عبلة تصريحاته "أكرم توفيق وكريم فؤاد يسيران بشكل جيد جدا من الناحية التأهيلية وننتظر في أقرب فرصة عودة الثنائي، ومن المتوقع أن تتأخر عودة أكرم بعض الشيء عن الإصابة الأولى كونها ثاني مرة يصاب بقطع في الرباط الصليبي".

وكان الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد قد تعرضا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يغيب الثنائي حتى نهاية الموسم الجاري.