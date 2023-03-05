مبابي: اللعب لباريس سان جيرمان امتياز كبير.. ولا أربط مستقبلي بدوري الأبطال

الأحد، 05 مارس 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

نفى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أن يكون دوري أبطال أوروبا سيشكل فارقا في مستقبله مع الفريق.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على نانت بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الرابع في المباراة ليصبح مبابي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان منفردا برصيد 201 هدف ليفض الشراكة مع إدينسون كافاني صاحب الـ 200 هدفا.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأحد 5 مارس 2023.. قمة إنجلترا ومواجهات مثيرة في إسبانيا ألفية سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بسداسية الدوري الإيطالي - ميلان يرد على نابولي بالخسارة أمام فيورنتينا مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل

وقال مبابي للصحفيين عقب المباراة: "أنا فخور لأنني سجلت الكثير من الأهداف لباريس سان جيرمان خلال 6 سنوات".

وواصل "كما قلت من قبل عندما وصلت إلى هنا كنت صغيرا جدا وبدأت التطور كرجل وكلاعب كرة قدم، وقد حصلت على خبرة كبيرة كوفئت بشكل رائع على المستوى الشخصي ولكن أتمنى أن نحصل على الألقاب هذا الموسم".

واستمر "لو قيل إنني سأكسر الرقم القياسي وأنا أحمل شارة القيادة لم أكن لأصدق ذلك".

وتابع "أنا ألعب لكتابة التاريخ ودائما ما قلت إنني أريد كتابة التاريخ في فرنسا والآن أنا أفعل ذلك ولكن الطريق لا يزال طويلا وأنا هنا أيضا من أجل الإنجازات الجماعية".

وشدد "اللعب لباريس سان جيرمان امتياز كبير لأنه ناد تاريخي وهو الأكبر في فرنسا".

وأضاف "أنا لا أربط مستقبلي بدوري أبطال أوروبا وإذا كان ذلك وضعي من دون تقليل من احترام النادي فسأكون بعيد جدا جدا من هنا".

وأكمل "بالطبع الكرة الذهبية دائما هدف اللاعبين الذين في هذا المستوى إنها شيء أفكر فيه وهذا طبيعي وإذا استمر الأمر هكذا فلن نكون بعيدين جدا".

وأتم "سنذهب إلى ميونيخ للتأهل، لقد عادت لنا الثقة ونحن عازمون".

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 63 في صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة ضد بايرن ميونيخ في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 5 مارس 2023.. قمة إنجلترا ومواجهات مثيرة في إسبانيا ألفية سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بسداسية الدوري الإيطالي - ميلان يرد على نابولي بالخسارة أمام فيورنتينا مؤتمر تشافي: نفوز على مدريد 1-0 ولا يكفي.. لو انعكس الوضع سيكون هناك عيد وطني تحت أنظار مصطفى محمد.. مبابي التاريخي يقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على نانت تخطى كافاني في 54 مباراة أقل.. مبابي الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان انتهت الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (4)-(2) نانت قائمة برشلونة - غياب إضافي عن مجموعة الكلاسيكو لمواجهة فالنسيا
أخر الأخبار
كلاسيكو إنجلترا - رقم تاريخي ينتظر صلاح.. ومانشستر يسعى لكسر تفوق ليفربول على أنفيلد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلة - عبد الرحمن نادر يكشف مشاركته مع مصر في كأس العالم 32 دقيقة | كرة سلة
أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات لاعبي الأهلي.. والموقف من رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الدوري المصري
مبابي: اللعب لباريس سان جيرمان امتياز كبير.. ولا أربط مستقبلي بدوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأحد 5 مارس 2023.. قمة إنجلترا ومواجهات مثيرة في إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألفية سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بسداسية 12 ساعة | الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي - ميلان يرد على نابولي بالخسارة أمام فيورنتينا 12 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل 12 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز