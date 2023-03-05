مبابي: اللعب لباريس سان جيرمان امتياز كبير.. ولا أربط مستقبلي بدوري الأبطال

نفى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أن يكون دوري أبطال أوروبا سيشكل فارقا في مستقبله مع الفريق.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على نانت بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الرابع في المباراة ليصبح مبابي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان منفردا برصيد 201 هدف ليفض الشراكة مع إدينسون كافاني صاحب الـ 200 هدفا.

وقال مبابي للصحفيين عقب المباراة: "أنا فخور لأنني سجلت الكثير من الأهداف لباريس سان جيرمان خلال 6 سنوات".

وواصل "كما قلت من قبل عندما وصلت إلى هنا كنت صغيرا جدا وبدأت التطور كرجل وكلاعب كرة قدم، وقد حصلت على خبرة كبيرة كوفئت بشكل رائع على المستوى الشخصي ولكن أتمنى أن نحصل على الألقاب هذا الموسم".

واستمر "لو قيل إنني سأكسر الرقم القياسي وأنا أحمل شارة القيادة لم أكن لأصدق ذلك".

وتابع "أنا ألعب لكتابة التاريخ ودائما ما قلت إنني أريد كتابة التاريخ في فرنسا والآن أنا أفعل ذلك ولكن الطريق لا يزال طويلا وأنا هنا أيضا من أجل الإنجازات الجماعية".

وشدد "اللعب لباريس سان جيرمان امتياز كبير لأنه ناد تاريخي وهو الأكبر في فرنسا".

وأضاف "أنا لا أربط مستقبلي بدوري أبطال أوروبا وإذا كان ذلك وضعي من دون تقليل من احترام النادي فسأكون بعيد جدا جدا من هنا".

وأكمل "بالطبع الكرة الذهبية دائما هدف اللاعبين الذين في هذا المستوى إنها شيء أفكر فيه وهذا طبيعي وإذا استمر الأمر هكذا فلن نكون بعيدين جدا".

وأتم "سنذهب إلى ميونيخ للتأهل، لقد عادت لنا الثقة ونحن عازمون".

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 63 في صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة ضد بايرن ميونيخ في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.