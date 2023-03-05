مواعيد مباريات الأحد 5 مارس 2023.. قمة إنجلترا ومواجهات مثيرة في إسبانيا

يشهد اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 عددا من المواجهات المثيرة في مختلف المسابقات.

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الدوري المصري

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

ويستضيف الحدود المباراة على استاد المكس في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يحل إيفرتون ضيفا على نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء على ملعب أنفيلد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق فالنسيا على ملعب كامب نو في الخامسة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينينتو فيامارين في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناتي بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق ليتشي في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.

بينما يحل يوفنتوس ضيفا على روما في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

البطولة العربية

يلعب فريقا أرتا سولار الجيبوتي وفحمان اليمني في السادسة مساء على ملعب الرديف الرئيسي مدينة الملك عبد الله في جدة.

ويتأهل الفائز من نهائي الدور التمهيدي إلى الدور الأول.