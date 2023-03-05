ألفية سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بسداسية

الأحد، 05 مارس 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

سحق أتلتيكو مدريد ضيفه إشبيلية بستة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع العشرين من الدوري الإسباني.

سجل ممفيس ديباي الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أنطوان جريزمان.

وفي الدقيقة 26 أضاف ديباي ثاني الأهداف بعد تمريرة من ماركوس يورينتي.

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هذا الهدف كان الرقم 1000 لـ أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وفي الدقيقة 39 سجل يوسف النصيري هدف تقليص الفارق بعد عرضية من بابي جي، لينتهي الشوط الأول 2-1.

جريزمان أشعل الشوط الثاني بالهدف الثالث بعد تمريرة من كوكي في الدقيقة 53.

وسجل يانيك فيريرا كاراسكو الهدف الرابع بعد تمريرة من بابلو باريوس في الدقيقة 69.

وأهدر إيفان راكيتيتش ركلة جزاء لإشبيلية في الدقيقة 74، ليرد عليها ألفارو موراتا بالهدف الخامس في الدقيقة 76.

زادت الأمور سوءا بطرد بابي جي للإنذار الثاني في الدقيقة 80.

فيما أسدل موراتا الستار بالهدف السادس في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

إشبيلية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
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