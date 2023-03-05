الدوري الإيطالي - ميلان يرد على نابولي بالخسارة أمام فيورنتينا

الأحد، 05 مارس 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

فيورنتينا

خسر ميلان أمام فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على ملعب أرتيميو فرانكي.

وتقدم الفيولا بركلة جزاء سجلها نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 49.

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ودفع ميلان بكل من زلاتان إبراهيموفيتش وديفوك أوريجي وتيموي باكايوكو بدلا من أوليفييه جيرو وأنتي ريبيتش وإسماعيل بن ناصر في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 74 حل أليكسيس سايليمايكرس بدلا من جونيور ميسياس.

وفي الدقيقة 87 سجل لوكا يوفيتش الهدف الثاني ليحسم المباراة.

إلا أن ثيو هيرنانديز حاول تجديد الآمال في الدقيقة 95 بهدف بعد تمريرة من أليكسيس سايليمايكرس.

وحسر نابولي أمس على يد لاتسيو بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 65 نقطة في الصدارة.

فرط ميلان في فرصة تقليص الفارق، ليتجمد رصيده عن 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن إنتر الثالث الذي لم يلعب بعد، ونقطة عن لاتسيو الذي تقدم إلى المركز الثاني مؤقتا.

فيورنتينا ميلان الدوري الإيطالي
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