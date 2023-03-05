مصدر من الرابطة لـ في الجول: عقوبات على جمهور الأهلي والإسماعيلي.. "إيقاف لنهاية الموسم"
الأحد، 05 مارس 2023 - 00:02
كتب : أحمد الخولي
كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارات لجنة المسابقات الخاصة بالجولة 20 من الدوري المصري.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "إدارة المسابقات برابطة الأندية قررت بعض العقوبات على جمهور الأهلي والإسماعيلي".
وأضاف "العقوبات هي إيقاف 930 مشجعا من جمهور الأهلي مباراتين بسبب السباب الجماعي في مباراة الداخلية".
وأكمل "إيقاف 687 مشجعا من جمهور الإسماعيلي لمدة مباراتين و13 مشجعا حتى نهاية الموسم بسبب تمزيق لافتات الأهلي خلال مباراة فيوتشر في ملعب السلام".
وأتم تصريحاته "وتم إخطار الناديين رسميا بالعقوبات".
وكان الأهلي تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق، كما تعادل الإسماعيلي مع فيوتشر.
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