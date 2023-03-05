مصدر من الرابطة لـ في الجول: عقوبات على جمهور الأهلي والإسماعيلي.. "إيقاف لنهاية الموسم"

الأحد، 05 مارس 2023 - 00:02

كتب : أحمد الخولي

جمهور الإسماعيلي

كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارات لجنة المسابقات الخاصة بالجولة 20 من الدوري المصري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "إدارة المسابقات برابطة الأندية قررت بعض العقوبات على جمهور الأهلي والإسماعيلي".

وأضاف "العقوبات هي إيقاف 930 مشجعا من جمهور الأهلي مباراتين بسبب السباب الجماعي في مباراة الداخلية".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الاستقرار على الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية مؤتمر كولر: لا نعرف من سيتأهل في إفريقيا.. ولهذا السبب لم يشارك سافيو ضد القطن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

وأكمل "إيقاف 687 مشجعا من جمهور الإسماعيلي لمدة مباراتين و13 مشجعا حتى نهاية الموسم بسبب تمزيق لافتات الأهلي خلال مباراة فيوتشر في ملعب السلام".

وأتم تصريحاته "وتم إخطار الناديين رسميا بالعقوبات".

وكان الأهلي تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق، كما تعادل الإسماعيلي مع فيوتشر.

الأهلي الإسماعيلي رابطة الأندية المصرية
نرشح لكم
المزيد من التعادلات السلبية.. هل أصبح الدوري المصري مملا؟ الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق الأهلي يحقق الفوز الأول في مجموعات إفريقيا بثلاثية أمام القطن سليمان وهدان: الزمالك لن يواجه إيقاف القيد.. هكذا ستنتهي مسألة الجزيري بن يوسف: كنا نستحق الفوز والنقطة لا تسعدنا.. مشوار الدوري لا يزال طويلا مؤتمر فيريرا: لا يمكن إقحام الصفقات مباشرة.. وهناك أمور لم تكن تحدث مع اللاعبين سابقا مؤتمر باتشيكو: نقطة سلبية وحيدة ضد الزمالك.. وهذا سبب خروج فتحي في الشوط الأول للمرة الثالثة.. عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز أمام الزمالك
أخر الأخبار
ألفية سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بسداسية 2 ساعة | الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي - ميلان يرد على نابولي بالخسارة أمام فيورنتينا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تشافي: نفوز على مدريد 1-0 ولا يكفي.. لو انعكس الوضع سيكون هناك عيد وطني 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الرابطة لـ في الجول: عقوبات على جمهور الأهلي والإسماعيلي.. "إيقاف لنهاية الموسم" 2 ساعة | الدوري المصري
تحت أنظار مصطفى محمد.. مبابي التاريخي يقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على نانت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تخطى كافاني في 54 مباراة أقل.. مبابي الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز