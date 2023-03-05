تحت أنظار مصطفى محمد.. مبابي التاريخي يقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على نانت

حقق باريس سان جيرمان الفوز على نانت بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان في المباراة كل من ليونيل ميسي وجوان هادجام بالخطأ في مرماه ودانيلو بيريرا وكيليان مبابي.

بينما سجل لنانت كل من لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جاناجو.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد في صفوف نانت كبديل في الشوط الثاني.

وأصبح مبابي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان منفردا برصيد 201 هدف ليفض الشراكة مع إدينسون كافاني صاحب الـ 200 هدفا.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 63 في صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة.

وتوقف رصيد نانت عند النقطة الـ 28 في المركز الـ 13.

التشكيل

شهد تشكيل باريس سان جيرمان البدء بليونيل ميسي وكيليان مبابي بشكل أساسي، بينما جلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان.

تقدم ليونيل ميسي بالهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ 13 بعد عرضية من نونو مينديز ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

ووصل ميسي لهدفه رقم 799 خلال مسيرته الكروة مع الأرجنتين وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وبعد 4 دقائق أضاف باريس سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق جوان هادجام بالخطأ في مرمى فريقه بعد تصدي لافونت لتسديدة من نونو مينديز.

وقلص نانت الفارق عن طريق لودوفيتش بلاس في الدقيقة الـ 31 بتسديدة في الزاوية الضيقة خادع بها الحارس جيانلويجي دوناروما.

وتعادل نانت عن طريق إجناتيوس جاناجو في الدقيقة الـ 38 برأسية مستغلا ركنية نفذها فلورين موليت.

وفي الشوط الثاني تقدم باريس سان جيرمان من جديد عن طريق دانيلو بيريرا برأسية بعد عرضية من كيليان مبابي في الدقيقة الـ 60.

وبعد دقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان لصالح موكويلي ولكنه ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة الـ 70 دخول مصطفى محمد بديلا لفلورين موليت.

وخرج ماركينيوس مصابا في الدقيقة الـ 76 ليحل بيتشيابو بدلا منه.

وأنهى مبابي أهداف باريس سان جيرمان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة ضد بايرن ميونيخ في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، بينما سيلعب نانت على ملعبه ضد نيس في الجولة ال 27 من الدوري الفرنسي.