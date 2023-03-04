تخطى كافاني في 54 مباراة أقل.. مبابي الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان

السبت، 04 مارس 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان

سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الرابع أمام نانت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

وتلقى مبابي عرضية من تيموثي بيمبيلي ليستدير ويسدد بقوة في الشباك مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الهدف هو الـ201 لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 247 مباراة مع الفريق الفرنسي.

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وبذلك يفض مبابي الاشتباك مع إدينسون كافاني وفي 54 مباراة أقل من مهاجم أوروجواي.

وسجل مبابي 30 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بجانب سبع تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان مباراة الذهاب في فرنسا بهدف دون مقابل سجله كينجسلي كومان.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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