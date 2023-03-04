تخطى كافاني في 54 مباراة أقل.. مبابي الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان
السبت، 04 مارس 2023 - 23:54
كتب : FilGoal
سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الرابع أمام نانت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وتلقى مبابي عرضية من تيموثي بيمبيلي ليستدير ويسدد بقوة في الشباك مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
الهدف هو الـ201 لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 247 مباراة مع الفريق الفرنسي.
وبذلك يفض مبابي الاشتباك مع إدينسون كافاني وفي 54 مباراة أقل من مهاجم أوروجواي.
وسجل مبابي 30 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بجانب سبع تمريرات حاسمة في 30 مباراة.
ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخسر باريس سان جيرمان مباراة الذهاب في فرنسا بهدف دون مقابل سجله كينجسلي كومان.
نرشح لكم
ألفية سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بسداسية الدوري الإيطالي - ميلان يرد على نابولي بالخسارة أمام فيورنتينا مؤتمر تشافي: نفوز على مدريد 1-0 ولا يكفي.. لو انعكس الوضع سيكون هناك عيد وطني تحت أنظار مصطفى محمد.. مبابي التاريخي يقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على نانت انتهت الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (4)-(2) نانت قائمة برشلونة - غياب إضافي عن مجموعة الكلاسيكو لمواجهة فالنسيا الدوري الألماني - بايرن ميونيخ ينجو من محاولات شتوتجارت الأخيرة ويسترد الصدارة التشكيل - ميسي ومبابي يقودان سان جيرمان.. ومصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت