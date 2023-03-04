أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب

كشف أحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر للشباب عن شعوره بالصدمة بعدما لم يشارك في مباريات بطولة أمم إفريقيا في مصر.

وقال أحمد نادر عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت حزينا للغاية لأنني لم أستطع مساعدة المنتخب بأي طريقة خلال بطولة أمم إفريقيا للشباب وحزنت لعدم مشاركتي ولكن حاولت ألا أبين ذلك حتى تسير الأمور".

وأضاف "علمت قبل أول مباراة في البطولة بعدم مشاركتي وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي لأن كل لاعب يعرف دوره في المنتخب منذ البطولة العربية".

وواصل "حتى انطلاق البطولة لم يعرف أي لاعب دوره في المنتخب عكس ما كان يحدث في السابق ولذلك الجميع لم يكن في أفضل حالة ذهنية والأمور كانت صعبة على اللاعبين".

وأكمل "كنت أنتظر هذه البطولة منذ سنتين بفارغ الصبر وصدمت لعدم مشاركتي".

وأردف "رد فعلي على عدم مشاركتي في بطولة أمم إفريقيا للشباب لم يكن جيدا ولكني اعتذرت لزملائي بعد ذلك حتى لا يفهم أحد أنني أشعر بالغيرة".

وأوضح "تحدثت مع محمود جابر والكلام معه صعب إلى حد ما، هو شخصية قوية ولا يحب أن يتحدث معه اللاعب أو يفهم ما يحدث ولم أصل معه إلى أي شيء".

وأفصح "كنت أتمنى أن أفهم لماذا لم أشارك ولكن تجاوزت الأمر وأكملت التدريبات بشكل طبيعي، وأتمنى أن يكون مستقبلي أفضل مع المنتخب الأولمبي والأول".

وأكد "هناك أشياء حدثت في منتخب الشباب خلال بطولة إفريقيا لا يمكن أن أتحدث عنها أمام الجمهور ولكن حدثت الكثير والكثير من الأزمات الصغيرة حتى أصبحت أزمة كبيرة للغاية".

واستكمل "مباراة السنغال والخسارة برباعية نقطة سوداء في التاريخ، وهذا الجيل ليس السبب أن يخرج منتخب الشباب من البطولة بهذه الطريقة".

وأتم تصريحاته "حدثت بعض المشاكل بعد مباراة نيجيريا ودخلنا مواجهة السنغال مشتتين جدا ولهذا السبب تعرض المنتخب للخسارة برباعية، وأتمنى أن أكمل تجربة احترافي في أوروبا".