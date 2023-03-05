مؤتمر تشافي: نفوز على مدريد 1-0 ولا يكفي.. لو انعكس الوضع سيكون هناك عيد وطني

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن مواجهة فالنسيا المرتقبة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "نحن ننتظر خصما كبيرا، فهو فريق شرس يدافع جيدا. نتمنى أن نكون أكثر دقة في الهجوم".

وفاز برشلونة في المباراة السابقة على ريال مدريد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وستتجدد المواجهة في التاسع عشر من مارس الجاري في الدوري.

وعن ذلك قال تشافي: "دائما ما يكون هناك ضجيج. هذا هو برشلونة ونحن نشعر بالهدوء. هناك أشياء لنحسنها والغد سيكون لحظة للحقيقة".

وأضاف "نحن لم نملك الوقت الكافي للتدرب ولذلك ركزنا على اللعب التموضعي الذي نعتبره أكثر أهمية. نريد الحصول على الكرة. فقط فقدنا تلك الهيمنة في مباراة أو اثنتين منذ توليت قيادة الفريق".

وفقد برشلونة الاستحواذ أمام غريمه ريال مدريد، في مشهد غير معتاد على تلك المنافسة الشهيرة.

وواصل "برشلونة أصعب أندية العالم. تفوز على ريال مدريد 1-0 ولا يكون ذلك مقنعا، بينما لو انعكس الوضع (وفاز ريال مدريد) سيكون هناك عيد وطني".

وأوضح "في برشلونة يجب أن تفوز وتقنع. هذا هو هدفنا، ولكن الخصم هو بطل الدوري ودوري الأبطال، وإذا ضغطك بهذه القوة تصبح الأمور صعبة. الأمر يتعلق بفهم كرة القدم".

وتابع تشافي "الحديث عن الاستحواذ بلا معنى لأننا لم نزرع أنفسنا في تلك المنطقة ونلعب بدفاع مختلف. ريال مدريد هو من وضعنا هناك، وهذه هي كرة القدم".

وعن تجديد سيرجي روبرتو قال: "أنا سعيد للغاية. من الرائع أنه سيستمر فهو لاعب استثنائي".

وعن غيابات الفريق قال تشافي: "الفوز بدون بيدري وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن في ملعب مثل سانتياجو بيرنابيو كان صعبا. الفريق وحدة واحدة وكلنا نريد الفوز، هذا مهم لتعويض الغيابات".

وواصل "الخسارة أمام ألميريا يجب أن تمنحنا الخبرة. إنها فرصة ذهبية. لقد أخفقنا والآن نلعب في أرضنا، ولا يمكننا ارتكاب أي خطأ آخر".

وعن حالة كريستنسن قال: "إنه بخير وهو متاح الآن. بقية المصابين بخير أيضا، وسيعودون قريبا".

أما عن فرانك كيسي قال: "نحن سعداء به فهو لا يفقد الكرة. إنه يساعد في الهجوم وقد كان صبورا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.