مباشر الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (3)-(2) نانت.. الحكم يلغي ركلة الجزاء

السبت، 04 مارس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FiLGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد نانت في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يجلس على دكة بدلاء نانت.

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ق.64. الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو ويعتبر الكرة من خارج منطقة الجزاء.

ق62. ركلة جزااء لباريس سان جيرمان بعد عرقلة لموكيلي.

ق60. جوووووول الثاالث لباريس سان جيرمان عن طريق دانيلو برأسية بعد عرضية من كيليان مبابي.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جووووول التعادل لنانت عن طريق إجناتيوس جاناجو برأسية بعد ركنية نفذها فلورين موليت.

ق31. جووووول تقليص الفارق لنانت عن طريق بلاس بتسديدة مخادعة في الزاوية الضيقة للحارس دوناروما.

ق17. جوووول الثااني لباريس سان جيرمان عن طريق جوان هادجام لاعب نانت بالخطأ في مرماه.

ق13. جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق ليونيل ميسي بعد عرضية من نونو مينديز داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

نانت باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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