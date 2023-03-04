قائمة برشلونة - غياب إضافي عن مجموعة الكلاسيكو لمواجهة فالنسيا

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

القائمة هي نفسها التي اختارها تشافي هيرنانديز لخوض الكلاسيكو الأخير في كأس الملك أمام ريال مدريد، ولكن بـ 20 لاعبا فقط بدلا من 21.

وخرج جافي لاعب الوسط من قائمة الفريق الكتالوني بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ويستمر غياب روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - بابلو توري - سيرجيو بوسكيتس

خط الهجوم: أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - أنخيل ألاركون - إستانبيس بيدرولا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.

وتغلب برشلونة على غريمه في الكلاسيكو الأخير بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.