مؤتمر أنشيلوتي: ميليتاو أفضل مدافع في العالم.. ولا نحتاج إلى مهاجم طويل

دافع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن لاعبيه بعد الخسارة من برشلونة في المباراة الماضية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غدا الأحد على ملعب الأخير في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أرى أن الفريق في حالة جيدة وتعافي اللاعبين صعب، بيتيس فريق رائع ويقدم كرة قدم جذابة وليس هناك هامش للخطأ ضدهم وسنقدم كل شيء".

وتابع "تجديد عقد مودريتش؟ الأمر لا يمثل مشكلة ولوكا سيفعل ما عليه فعله لقد تناقش مع النادي وسيأخذ القرار المناسب والأمر ليس مثابة مشكلة بالنسبة أو للنادي أو لي".

وواصل "لقد شاهدت مواجهة برشلونة الماضية وأكرر ما قلته إنها كانت مباراة جيدة بها بعض الأشياء التي يجب تصحيحها ولكنها مباراة جيدة".

وأضاف "ليس من الطبيعي أن يسجل بنزيمة في كل مباراة وهو لا يقلقني لأنني أراه في حالة جيدة فنيا وبدنيا وبالطبع أفضل من النصف الأول من الموسم وعلى المستوى الهجومي نحن جيدين وأكثر من سجل في الدوري ولكننا نفشل في بعض اللحظات وليس أكثر ولكن لا يوجد مشكلة هجومية".

وتحدث أنشيلوتي عن تراجع مستوى تشواميني قائلا: "لا يجب أن ننسى أنه فاجأ الجميع في الجزء الأول من الموسم خصوصا بسبب تأقلمه السريع وصحيح أن مستواه تراجع بعد كأس العالم ولكنه يعمل على استعادته وليس لدي أدنى شك في ذلك".

وشدد "أرى أن سيبايوس بخير وقد كان قادرا على المشاركة في المباريات الماضية وهو مستعد للمشاركة حينما يحين دوره".

وأكمل "صحيح أنان عانينا بعض الشيء ولكننا لا نحتاج إلى مهاجم طويل القامة، بنزيمة يساعدنا كثيرا على تحسين هجومنا ومعه نحن أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوري بالطبع نحن نفضل المرتدات والتكتل يؤذينا ولكن رودريجو يمكنه أن يساعدنا بجودته في المساحات الضيقة وأنا لا أريد مهاجم طويل لأن ذلك سيرغمنا على لعب العرضيات وهذه ليست طريقة لعبنا".

وأردف "ألفارو رودريجيز لديه الجودة وهو شاب ويتدرب ويتحسن وإذا كان يستحق المشاركة سيلعب وبالطبع يمكنه أن يشارك بجانب بنزيمة في خطة 4-4-2".

وأتم "ميليتاو هو أفضل قلب دفاع في العالم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.