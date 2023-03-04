الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 04 مارس 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد شريف

يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ17 للدوري المصري.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، خسر المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 6 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد الأهلي We السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف وطارق حسن.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب للموسم الماضي بهدف حمدي فتحي، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل دون أهداف.

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
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