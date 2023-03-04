مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاتجاه لعدم ترشيح ناد ثالث للمشاركة في البطولة العربية

شدد مصدر من اتحاد كرة القدم المصري على احتمالية عدم ترشيحه لأي فريق مصري ليكون ثالث المشاركين في البطولة العربية للأندية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتجاه الأقرب هو عدم ترشيح ناد مصري ثالث للتواجد في البطولة العربية".

وتابع "اتحاد الكرة لم يكن له دخل في ترشيح الأهلي للبطولة العربية، والاتحاد العربي كان من وجه للأهلي الدعوة بصفة استثنائية وهو من له حق ترشيح ناد آخر".

ويشارك من مصر في البطولة العربية نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري.

ورشح اتحاد كرة القدم المصري فريق طلائع الجيش للمشاركة في البطولة العربية.

بينما اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة بعدما وجه له الاتحاد العربي دعوة للمشاركة.

وكان نادي أسوان قد طالب بالمشاركة في البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة ضمن الأندية المصرية المشاركة فيها.

وتنطلق البطولة العربية بشكلها الجديد يوم 20 يوليو المقبل.