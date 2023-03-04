أخيرا وبعد قرابة 400 دقيقة.. مدافع يكسر صيام تشيلسي التهديفي

السبت، 04 مارس 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا

مدافع كسر الصيام الهجومي. مأساة تشيلسي تنتهي أخيرا، على يد ويسلي فوفانا في مباراة الفريق ضد ليدز يونايتد.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، معقل أسود لندن.

الهدف أتى في الدقيقة 53، بعد عرضية من بن تشيلويل، ليعيد البلوز إلى طريق المرمى بعد طول غياب.

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هذا الغياب استمر لمدة 397 دقيقة في جميع المسابقات، بما يشمل مباريات الدوري الإنجليزي ومباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

ويتقدم تشيلسي بالهدف الحالي على ليدز، وإن حافظ على الفوز فسينال النقاط الثلاث، ولكن موقعه في جدول الترتيب لن يتغير.

Chelsea have scored their first goal in 397 minutes of football.

Finally. 🙌 pic.twitter.com/6FP9wcoJ4s

تشيلسي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز سيرفع رصيده إلى 35 نقطة.

ويسلي فوفانا تشيلسي الدوري الإنجليزي
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