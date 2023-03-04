سلة - الاتحاد يعلن تمديد تعاقده مع مدربه

السبت، 04 مارس 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

هينريك رودل رفقة روي رانا مدرب منتخب مصر للسلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تمديد تعاقده مع هينريك رودل مدرب الفريق لكرة السلة.

وأشار النادي إلى أن رودل قد وقع على عقد جديد ليقود الفريق في موسم 2023/2024.

ووقع رودل على العقد بعد جلسة عقدته مع محمد مصيلحي رئيس النادي وأحمد عبد المجيد نائب الرئيس وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

أخبار متعلقة:
9 ثوان فقط.. أرسنال يتلقى ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية تشكيل القطن - واسو الهداف يقود الهجوم ضد الأهلي.. وخماسي دفاعي

ويقود رودل الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي وقاد الفريق للتتويج بكأس السوبر المصري ويسير بشكل جيد خلال بطولة الدوري.

وفال مصيلحي عبر موفع النادي إن استقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها زعيم الثغر خلال منافسات الموسم القادم، وأوضح أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لرودل وقدرته على قيادة الفريق لمنصات التتويج.

الاتحاد السكندري كرة سلة هينريك رودل
نرشح لكم
كرة سلة - الثالث.. الأهلي يجدد تعاقد عمرو زهران كرة سلة - عمرو الجندي يحقق رقما تاريخيا في تصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقده مع سيف سمير قائد الفريق كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقد محمد أبو النصر كرة سلة - بعد انسحابه.. هبوط الزمالك إلى الدرجة الثانية من دوري السيدات كرة سلة - كيجو: فسخت تعاقدي مع الزمالك وأجبرت على ترك النادي سلة - الأهلي وسبورتنج إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - الأهلي يضم طومسون وأوموت لتدعيم الفريق في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
الهدف الأسرع لا يكفي.. نيلسون يلهم عودة مذهلة لـ أرسنال أمام بورنموث 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
على حساب ليدز.. تشيلسي يحقق فوزه الأول بعد 6 مباريات 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأجنبي الـ20.. قندوسي يفتتح شريط أهدافه مع الأهلي ضد القطن 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
أخيرا وبعد قرابة 400 دقيقة.. مدافع يكسر صيام تشيلسي التهديفي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - الاتحاد يعلن تمديد تعاقده مع مدربه 58 دقيقة | كرة سلة
9 ثوان فقط.. أرسنال يتلقى ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 2 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 3 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 4 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم