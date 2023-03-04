سلة - الاتحاد يعلن تمديد تعاقده مع مدربه

أعلن نادي الاتحاد السكندري تمديد تعاقده مع هينريك رودل مدرب الفريق لكرة السلة.

وأشار النادي إلى أن رودل قد وقع على عقد جديد ليقود الفريق في موسم 2023/2024.

ووقع رودل على العقد بعد جلسة عقدته مع محمد مصيلحي رئيس النادي وأحمد عبد المجيد نائب الرئيس وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

ويقود رودل الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي وقاد الفريق للتتويج بكأس السوبر المصري ويسير بشكل جيد خلال بطولة الدوري.

وفال مصيلحي عبر موفع النادي إن استقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها زعيم الثغر خلال منافسات الموسم القادم، وأوضح أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لرودل وقدرته على قيادة الفريق لمنصات التتويج.