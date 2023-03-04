أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية

السبت، 04 مارس 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أسوان بالفوز على إنبي

طالب نادي أسوان بالمشاركة في البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة ضمن الأندية المصرية المشاركة فيها.

وأعلن أسوان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشاركة نادي أسوان ممثلًا عن عاصمة الثقافة الإفريقية مدينة أسوان العريقة في البطولة العربية أصبح مطلب مشروع بعد الآداء المذهل الذي يقدمه النادي في الموسم الجاري".

ويشارك من مصر في البطولة العربية نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
مصدر من الهلال يكشف لـ في الجول كيفية التحرك بعد عقوبات كاف في الجول يكشف موقف كهربا من مواجهة القطن الكاميروني رئيس النصر يسخر من اتهامات مجاملة رونالدو تحكيميا

بينما اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة بعدما وجه له الاتحاد العربي دعوة للمشاركة.

ورشح اتحاد كرة القدم المصري فريق طلائع الجيش للمشاركة في البطولة العربية.

وتنطلق البطولة العربية بشكلها الجديد يوم 20 يوليو المقبل.

أسوان البطولة العربية
نرشح لكم
ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) القطن.. حمدي يهدر الثاني في الجول يكشف موقف كهربا من مواجهة القطن الكاميروني طائرة عسكرية تنقل الترجي لمواجهة الزمالك سليمان وهدان: الزمالك لن يواجه إيقاف القيد.. هكذا ستنتهي مسألة الجزيري بن يوسف: كنا نستحق الفوز والنقطة لا تسعدنا.. مشوار الدوري لا يزال طويلا مؤتمر فيريرا: لا يمكن إقحام الصفقات مباشرة.. وهناك أمور لم تكن تحدث مع اللاعبين سابقا مؤتمر باتشيكو: نقطة سلبية وحيدة ضد الزمالك.. وهذا سبب خروج فتحي في الشوط الأول
أخر الأخبار
ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - الاتحاد يعلن تمديد تعاقده مع مدربه 7 دقيقة | كرة سلة
9 ثوان فقط.. أرسنال يتلقى ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية 52 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) القطن.. حمدي يهدر الثاني 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل القطن - واسو الهداف يقود الهجوم ضد الأهلي.. وخماسي دفاعي ساعة | الكرة الإفريقية
خسارة من الأخير وإصابة تريزيجيه.. طرابزون يسقط أمام عمراني سبور ساعة | المحترفون
تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي وشريف يقود الهجوم ضد القطن.. وسافيو على الدكة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 2 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 3 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 4 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم