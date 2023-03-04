أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية
السبت، 04 مارس 2023 - 17:36
كتب : FilGoal
طالب نادي أسوان بالمشاركة في البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة ضمن الأندية المصرية المشاركة فيها.
وأعلن أسوان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشاركة نادي أسوان ممثلًا عن عاصمة الثقافة الإفريقية مدينة أسوان العريقة في البطولة العربية أصبح مطلب مشروع بعد الآداء المذهل الذي يقدمه النادي في الموسم الجاري".
ويشارك من مصر في البطولة العربية نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري.
بينما اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة بعدما وجه له الاتحاد العربي دعوة للمشاركة.
ورشح اتحاد كرة القدم المصري فريق طلائع الجيش للمشاركة في البطولة العربية.
وتنطلق البطولة العربية بشكلها الجديد يوم 20 يوليو المقبل.
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