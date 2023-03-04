خسارة من الأخير وإصابة تريزيجيه.. طرابزون يسقط أمام عمراني سبور

السبت، 04 مارس 2023 - 17:10

كتب : محمود حمدي

إصابة تريزيجيه

سقط طرابزون في فخ الهزيمة أمام عمراني سبور صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري التركي.

وخسر طرابزون من عمراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من الدوري التركي.

وسجل جيسي سيكيديكا وأوميت ناير هدفي عمراني، فيما قلص يوسف يازيجي الفارق لـ طرابزون.

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وغادر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ملعب المباراة في الدقيقة 34 بسبب الإصابة.

ورفع الفوز رصيد عمراني سبور إلى النقطة 18 في المركز 19 (الأخير) بجدول الدوري التركي.

فيما توقف رصيد طرابزون سبور عند 38 نقطة في المركز السادس.

وحرمت العارضة نادي طرابزون من تسجيل الهدف في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية من عبد القادر عمر.

وسدد أمووت نايير لاعب عمراني سبور تسديدة قوية أبعدها أوجورتشان شاكير حارس طرابزون.

وتعرض محمود تريزيجيه للإصابة وحل ناسي أونوفار بدلا منه يف الدقيقة 34.

ونجح جيسي سيكيديكا في تسجيل الهدف الأول لنادي عمراني سبور عند الدقيقة 51.

وعزز أوميت نايار يسجل الهدف الثاني لنادي عمراني سبور في شباك طرابزون عند الدقيقة 65.

ونجح يوسف يازيجي في تسجيل هدف تقليص الفارق لنادي طرابزون سبور في الدقيقة 83.

وتعرض ناسي أونوفار لاعب طرابزون للبطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بخسارة طرابزون 3 نقاط ثمينة.

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تريزيجيه الدوري التركي
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