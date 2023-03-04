تشكيل توتنام - هاري كين يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون

السبت، 04 مارس 2023 - 16:17

كتب : FilGoal

توتنام ضد تشيلسي

يقود هاري كين هجوم توتنام عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً على ملعب مولينو معقل الذئاب.

ويأمل توتنام لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما انتصر على وست هام وتشيلسي سابقا.

أخبار متعلقة:
الكشف عن موعد عودة كونتي على الخطوط الفنية لـ توتنام سلسلة لا فوز تشيلسي مستمرة.. توتنام يحسم دربي لندن التشكيل - ريتشارلسون أساسي مع توتنام وفيليكس يقود تشيلسي.. وسون ومودريك على مقاعد البدلاء مؤتمر بوتر - عن مستقبله مع تشيلسي وموعد عودة كانتي.. وإظهار ردة فعل أمام توتنام

وجاء تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: فرازر فورستر

الدفاع: كريستيان روميرو – كليمون لونجليه – بن ديفيز

الوسط: بيدرو بورو – إيميل بيير هويبيرج – أوليفر سكيب – إيفان بيريشيتش

الهجوم: ديان كولوسفسكي – هاري كين – سون هيونج مين

Image

ويحل توتنام في المركز الرابع برصيد 45 نقطة بفارق 15 نقطة عن الصدارة.

فيما يحتل الذئاب المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

توتنام الدوري الإنجليزي تشكيل توتنام
نرشح لكم
خسارة من الأخير وإصابة تريزيجيه.. طرابزون يسقط أمام عمراني سبور تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس يقود الهجوم أمام ليدز.. وزياش وأوباميانج على الدكة انتهت في الدوري التركي - طرابزون (1) - عمراني (2).. خسارة غير متوقعة تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون الأساسي أمام عمراني سبور تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقودم الهجوم أمام نيوكاسل.. ومحرز على الدكة قبل المواجهة النارية.. بيان مشترك من كلوب وتين هاج لجماهير ليفربول ويونايتد لاجازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس يتحرك لتجديد عقد دي ماريا.. وموقف اللاعب إيمانويل بوتي: زيدان مدربا لـ تشيلسي؟ لم أصدق لثانية الشائعات
أخر الأخبار
خسارة من الأخير وإصابة تريزيجيه.. طرابزون يسقط أمام عمراني سبور 8 دقيقة | المحترفون
تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي وشريف يقود الهجوم ضد القطن.. وسافيو على الدكة 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (0) ليدز وولفرهامبتون (0) (0) توتنام.. الحارس يتألق 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) (1) بورنموث.. جوووووووول بعد 15 ثانية 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم قياسي لـ إيدرسون وثنائية تقود مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - هاري كين يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس يقود الهجوم أمام ليدز.. وزياش وأوباميانج على الدكة ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا ضد بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 2 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 3 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 4 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم