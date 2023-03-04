تشكيل توتنام - هاري كين يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون
السبت، 04 مارس 2023 - 16:17
كتب : FilGoal
يقود هاري كين هجوم توتنام عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً على ملعب مولينو معقل الذئاب.
ويأمل توتنام لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما انتصر على وست هام وتشيلسي سابقا.
وجاء تشكيل توتنام:
حراسة المرمى: فرازر فورستر
الدفاع: كريستيان روميرو – كليمون لونجليه – بن ديفيز
الوسط: بيدرو بورو – إيميل بيير هويبيرج – أوليفر سكيب – إيفان بيريشيتش
الهجوم: ديان كولوسفسكي – هاري كين – سون هيونج مين
ويحل توتنام في المركز الرابع برصيد 45 نقطة بفارق 15 نقطة عن الصدارة.
فيما يحتل الذئاب المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.
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