في الجول يكشف موقف كهربا من مواجهة القطن الكاميروني

باتت فرص محمود كهربا ضعيفة بشأن المشاركة في مواجهة الأهلي والقطن.

ويلعب الأهلي أمام القطن الكاميروني في السادسة من مساء السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي وضعا صعبا قبل المرحلة المصيرية من مسيرته في دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر مدرب الأهلي يرفض المجازفة باللاعب والدفع به أمام القطن خوفا من تفاقم الإصابة.

ويسعى كولر لتجهيز كهربا للمشاركة في مواجهة صنداونز بالجولة المقبلة، إذ يرى أنها أصعب نسبيا من مباراة القطن.

كهربا لم يشارك في المران الجماعي الأخير قبل المباراة واكتفى بأداء تدريبات فردية بالجري حول الملعب.

ويعاني كهربا من إجهاد في العضلة الضامة وتثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة القطن.

وكان FilGoal.com قد علم بفقدان الأهلي لخدمات الثنائي حسين الشحات ومحمود متولي حتى نهاية شهر مارس الجاري على أقل تقدير بسبب الإصابة.

ويعاني الشحات من إصابة بشد في عضلة السمانة مما غيّبه عن مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري ويبتعد للإصابة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

الأمر نفسه ينطبق على محمود متولي مدافع الفريق الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية وقد يمتد غيابه بدوره إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

لائحة إصابات الأهلي لم تتوقف عند ذلك، بل تمتد إلى الثنائي عمرو السولية وأحمد عبد القادر.

وعلم FilGoal.com أن لحاق السولية وعبد القادر بمباراتي القطن الكاميروني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي صعب للغاية.

ويعاني عبد القادر من آلام في الركبة، فيما يواصل السولية برنامجه التأهيلي بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة أمام ريال مدريد.

كما يلتقي الأهلي بـ صنداونز في الجولة الرابعة في الثالثة مساء السبت الموافق 11 مارس.

ويمتلك الأهلي نقطة وحيدة من مباراتين بعد هزيمته أمام الهلال في أم درمان، وتعادله أمام صنداونز في القاهرة.