مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) - عمراني (0).. خروج تريزيجيه في الدقيقة 34

يلعب طرابزون سبور ضد عمراني سبور ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري التركي.

ويقود الدولي المصري محمود تريزيجيه تشكيل فريق طرابزون سبور أمام عمراني سبور.

ويحتل طرابزون سبور في المركز السادس يف الدوري التركي بـ 38 نقطة، فيما يتواجد عمراني سبور في المركز 19 (الأخير) برصيد 15 نقطة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور وعمراني سبور ضمن الدوري التركي.

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ق 34 خروج تريزيجيه بسبب الإصابة.

ق30 تسديدة قوية من أمووت نايير لاعب عمراني سبور يبعدها أوجورتشان شاكير حارس طرابزون

ق26 ضغط متواصل من طرابزون سبور بحثا عن تسجيل الهدف الأول

ق18 العارضة تحرم عبد القادر عمر مجددا من افتتاح التسجيل مجددا

ق7 العارضة يحرم عبد القادر عمر لاعب طرابزون من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة