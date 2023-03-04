مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) - عمراني (0).. ضغط هجومي متواصل

السبت، 04 مارس 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

يلعب طرابزون سبور ضد عمراني سبور ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري التركي.

ويقود الدولي المصري محمود تريزيجيه تشكيل فريق طرابزون سبور أمام عمراني سبور.

ويحتل طرابزون سبور في المركز السادس يف الدوري التركي بـ 38 نقطة، فيما يتواجد عمراني سبور في المركز 19 (الأخير) برصيد 15 نقطة.

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FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور وعمراني سبور ضمن الدوري التركي.

لمتابعة مباراة طرابزون وعمراني دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق26 ضغط متواصل من طرابزون سبور بحثا عن تسجيل الهدف الأول

ق18 العارضة تحرم عبد القادر عمر مجددا من افتتاح التسجيل مجددا

ق7 العارضة يحرم عبد القادر عمر لاعب طرابزون من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

تريزيجيه
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