انتهت في الدوري التركي - طرابزون (1) - عمراني (2).. خسارة غير متوقعة

يلعب طرابزون سبور ضد عمراني سبور ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري التركي.

ويقود الدولي المصري محمود تريزيجيه تشكيل فريق طرابزون سبور أمام عمراني سبور.

ويحتل طرابزون سبور في المركز السادس يف الدوري التركي بـ 38 نقطة، فيما يتواجد عمراني سبور في المركز 19 (الأخير) برصيد 15 نقطة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور وعمراني سبور ضمن الدوري التركي.

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نهاية المباراة

ق7+90 تعرض ناسي أونوفار لاعب طرابزون للبطاقة الحمراء

ق89 محاولات مستمرة من طرابزون سبور لتسجيل هدف التعادل

ق83 يوسف يازيجي يسجل هدف تسجيل الفارق لنادي طرابزون سبور

ق65 أوميت نايار يسجل الهدف الثاني لنادي عمراني سبور في شباك طرابزون

ق51 جيسي سيكيديكا يسجل الهدف الأول لنادي عمراني سبور

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 بطاقة صفراء لألكسندرو إبوريانو لاعب عمراني سبور

ق 34 خروج تريزيجيه بسبب الإصابة ودخول ناسي أونوفار بدلا منه

ق30 تسديدة قوية من أمووت نايير لاعب عمراني سبور يبعدها أوجورتشان شاكير حارس طرابزون

ق26 ضغط متواصل من طرابزون سبور بحثا عن تسجيل الهدف الأول

ق18 العارضة تحرم عبد القادر عمر مجددا من افتتاح التسجيل مجددا

ق7 العارضة يحرم عبد القادر عمر لاعب طرابزون من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة