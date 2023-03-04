تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون الأساسي أمام عمراني سبور
السبت، 04 مارس 2023 - 14:28
كتب : FilGoal
يقود محمود تريزيجيه فريق طرابزون سبور أمام عمراني سبور ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويحتل طرابزون سبور في المركز السادس يف الدوري التركي بـ 38 نقطة.
فيما يتواجد عمراني سبور في المركز 19 (الأخير) برصيد 15 نقطة.
وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام عمراني سبور كالتالي:
حارس المرمى: أوجورتشان شاكير.
الدفاع: دينزويل – مارك بارترا – يانز ستروجير لارسن – برونو بيريز.
الوسط: مانوليس سوبيس – عبد القادر عمر - دوجوكان هاسبولات.
الهجوم: تريزيجيه - أوميت بوزوك – ماكسيميليانو جوميز.
وخاض تريزيجيه 21 مباراة مع طرابزون سبور في الدوري التركي هذا الموسم حتى الآن.
وساهم تريزيجيه في عشرة أهداف سجلهم فريق بعد أن سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
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