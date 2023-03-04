تشكيل مانشستر سيتي- هالاند يقودم الهجوم أمام نيوكاسل.. ومحرز على الدكة

السبت، 04 مارس 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

احتفال إيرلنج هالاند بالهدف - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقود إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمواجهة نيوكاسل.

ويواجه سيتي منافسه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي.

فيما يتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل.

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ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 بفارق أقل 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يتواجد نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة ولكنه لعب مباراتين أقل.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل كالتالي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياش – ناثان أكي

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – إلكاي جوندجان

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – جاك جريليش.

مانشستر سيتي هالاند
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