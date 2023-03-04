رئيس النصر يسخر من اتهامات مجاملة رونالدو تحكيميا

السبت، 04 مارس 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على ما يتردد بشأن مجاملة الحكام للبرتغالي كريستانو رونالدو.

وقاد رونالدو النصر للفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بسيناريو جنوني في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجاب رئيس على سؤال حول مجاملة رونالدو تحكيميا وقال: "يجاملون رونالدو ولا يحتسبون له ركلات جزاء، يتعرض للضرب على وجهه ولا يحتسبون له ركلة جزاء".

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وأضاف "ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط مع الأسف لم يكون الحكم أمام الباطن بمستوى المباراة، وسنتجه لطلب الحكم الأجنبي.

وتحصل رونالدو في مباراة الباطن على خطأين لصالحه واحُتسب ضده خطأين خلال مباراته السادسة في الدوري السعودي.

ويتحصل رونالدو على 1.3 خطأ في كل مباراة منذ انضمامه لنادي النصر في الدوري السعودي.

وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف وصنع هدفين في الدوري السعودي للمحترفين.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تغلب على الخليج بنتيجة 3-1.

أما الباطن فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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