لاجازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس يتحرك لتجديد عقد دي ماريا.. وموقف اللاعب

تحرك يوفنتوس من أجل تجديد عقد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بعد إلحاح ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق.

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس بدأ إجراءات تجديد عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني.

وأوضحت التقارير أن هناك رغبة ملحة من أليجري في الحفاظ على دي ماريا في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأشارت إلى أن دي ماري يشعر بالسعادة في يوفنتوس وعائلته أصبحت مستقرة بشكل كبير ولا مانع لديه في البقاء لفترة أطول ضمن صفوف السيدة العجوز.

وكان دي ماريا قد انضم لمدة موسم واحد فقط مع يوفنتوس، عندما وصل إليهم الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وكانت بداية دي ماريا مع يوفنتوس مخيبة للآمال مع غيابات بسبب إصابات مختلفة.

ولكن اختلف الأمر عقب تتويج دي ماريا بكأس العالم في ديسمبر الماضي مع منتخب الأرجنتين.

وشارك دي ماريا مع يوفنتوس في 22 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع مثلهم في جميع المسابقات.