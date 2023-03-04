لويز جوستافو: تلقينا درسا صعبا أمام الباطن

السبت، 04 مارس 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

النصر السعودي

شدد لويز جوستافو لاعب النصر على أن فريقه تلقى درسا صعبا خلال مواجهة الباطن.

وتغلب النصر على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بسيناريو جنوني في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال لاعب الوسط البرازيلي عبر "SSC TV": " تلقينا درسا صعبا للغاية أمام الباطن. لقد صعبنا المباراة على أنفسنا".

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وأضاف "أهدرنا العديد من الفرص كلفتنا التأخر في النتيجة وعلينا استيعاب الدرس حتى لا يتكرر ما حدث في المباريات المقبلة".

واختتم "لاعبو النصر كان لديهم الإيمان والثقة في تحقيق الفوز رغم صعوبة الموقف. حصلنا على الأهم وعدنا إلى صدارة ترتيب الدوري".

تقدم رينزو لوبيز للباطن في الدقيقة 17، ورد النصر بثلاثيته بعد انتهاء الوقت الأصلي، حيث سجل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 93 ومحمد آل فتيل في الدقيقة 102 ومحمد مران في الدقيقة 104.

وشارك كريستيانو رونالدو بصفة أساسية في قيادة هجوم النصر، ليخوض مباراته السادسة في الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تغلب على الخليج بنتيجة 3-1.

أما الباطن فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

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