يوفيتش: كل شيء سار بشكل خاطئ في ريال مدريد.. وسأحقق حلمي بلقاء إبراهيموفيتش

السبت، 04 مارس 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - فيورنتينا

أبدى الصربي لوكا يوفيتش سعادته بلقاء قدوته زلاتان إبراهيموفيتش، وتحدث عن تجربته الخاطئة مع ريال مدريد.

ويستعد ميلان للقاء فيورنتينا في الجولة 25 من الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت.

وقال يوفيتش لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "من البداية كل شيء سار بشكل خاطئ، رحلت عن فرانكفورت بشكل مبكر فقط بعد موسم واحد في القمة".

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وأضاف "كل الأضواء كانت مُسلطة عليّ، لكن من الصعب على لاعب بعمر 21 عاما أن يكون لائقا بأكبر فريق في العالم، بين إصابات وفيروس كورونا وضغوط غير عادلة، كانت تجربة غير سعيدة".

وخاض الصربي 51 مباراة بقميص الملكي في جميع المسابقات بعد انتقاله مقابل 60 مليون يورو، واكتفى بتسجيل 3 أهداف وصناعة 5 قبل الرحيل في صفقة انتقال حر لصفوف البنفسجي.

وعن تجربته مع فيورنتينا قال: "أنا هنا من أجل النضج والسير بشكل جيد، أشكر رئيس النادي الذي أراد بشدة، هذه البيئة المثالية لأجد نفسي".

وتطرق للحديث عن زلاتان إبراهيموفيتش: "بالنسبة لي كان شرفا كبيرا أن انضم للعب بجواره منذ عامين، لكن لم تكتمل".

وواصل "إبراهيموفيتش قدوتي، ترك علامة لا تُنسى في كرة القدم ولا زال يقدم الإضافة لـ ميلان حتى اليوم، لدي قدوة آخر هو راداميل فالكاو بسبب شعره وأسلوب لعبه".

وأتم "اليوم سأحقق حلمي بلقاء إبراهيموفيتش، وفي نهاية المباراة سأطلب تغيير قميصي معه".

الصربي البالغ 25 عاما خاض الموسم الجاري 33 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 2.

لوكا يوفيتش الدوري الإيطالي فيورنتينا ميلان ريال مدريد
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