رئيس الباطن: ما حدث أمام النصر مهزلة.. والتحكيم السعودي ميت

هاجم ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن، حكم مباراة فريقه ضد النصر بضراوة شديدة.

وخسر الباطن من النصر بنتيجة 3-1 بعدما كان متقدما بهدف دون رد حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وقال رئيس الباطن في تصريحات نقلتها قناة "روتانا خليجية": "الجميع شاهد ما حدث أمام النصر، مهزلة على أعلى مستوى في الدوري السعودي".

وأضاف " الدوري السعودي دوري كبير ولا يليق به ما حدث في هذه المباراة. الحكم لعب 17 دقيقة إضافية وإذا لم يسجل النصر كان سيواصل المباراة لشوط جديد حتى يسجلون".

وشدد "المباراة لا تستحق كل هذا الوقت المحتسب وفريقي اعتبره فائز بهدف دون رد وقدم مباراة كبيرة. امر التحكيم المحلي منتهي. التحكيم ميت، والنادي لا يملك أموال لاستقطاب حكام أجانب".

وتابع "استقبلنا هدفين من خطائين لنا في الأساس حتى الهدف الذي أحرزناه سليم وواضح لكنه لم يحتسبه ولولا تقنية الفيديو ما تراجع عن قراره واحتسبه هدفا. إضافة إلى ذلك البطاقات الكثيرة وعدم احتساب أخطاء واضحة لنا".

واختتم "الباطن سيستمر في دوري المحترفين عن شاء الله خاصة بعد هذا المستوى الكبير الذي قدمناه".

وتقدم رينزو لوبيز للباطن في الدقيقة 17، ورد النصر بثلاثيته بعد انتهاء الوقت الأصلي، حيث سجل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 93 ومحمد آل فتيل في الدقيقة 102 ومحمد مران في الدقيقة 104.

وشارك كريستيانو رونالدو بصفة أساسية في قيادة هجوم النصر، ليخوض مباراته السادسة في الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تغلب على الخليج بنتيجة 3-1.

أما الباطن فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

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