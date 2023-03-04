رئيس الباطن: ما حدث أمام النصر مهزلة.. والتحكيم السعودي ميت

السبت، 04 مارس 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوحدة بالدوري السعودي

هاجم ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن، حكم مباراة فريقه ضد النصر بضراوة شديدة.

وخسر الباطن من النصر بنتيجة 3-1 بعدما كان متقدما بهدف دون رد حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وقال رئيس الباطن في تصريحات نقلتها قناة "روتانا خليجية": "الجميع شاهد ما حدث أمام النصر، مهزلة على أعلى مستوى في الدوري السعودي".

أخبار متعلقة:
"الأمر الآن مع المحامي".. كلاتنبرج يرد على ادعاءات لاعب ليستر سيتي رغم الفوز بالدوري بعد تقدمه بطلب للرحيل.. برايتون يجدد تعاقد كايسيدو حتى 2027 مواعيد مباريات السبت 4 مارس - الأهلي في إفريقيا.. ومصطفى محمد يواجه سان جيرمان ساري: سباليتي سيكون ملكا في نابولي

وأضاف " الدوري السعودي دوري كبير ولا يليق به ما حدث في هذه المباراة. الحكم لعب 17 دقيقة إضافية وإذا لم يسجل النصر كان سيواصل المباراة لشوط جديد حتى يسجلون".

وشدد "المباراة لا تستحق كل هذا الوقت المحتسب وفريقي اعتبره فائز بهدف دون رد وقدم مباراة كبيرة. امر التحكيم المحلي منتهي. التحكيم ميت، والنادي لا يملك أموال لاستقطاب حكام أجانب".

وتابع "استقبلنا هدفين من خطائين لنا في الأساس حتى الهدف الذي أحرزناه سليم وواضح لكنه لم يحتسبه ولولا تقنية الفيديو ما تراجع عن قراره واحتسبه هدفا. إضافة إلى ذلك البطاقات الكثيرة وعدم احتساب أخطاء واضحة لنا".

واختتم "الباطن سيستمر في دوري المحترفين عن شاء الله خاصة بعد هذا المستوى الكبير الذي قدمناه".

Image

وتقدم رينزو لوبيز للباطن في الدقيقة 17، ورد النصر بثلاثيته بعد انتهاء الوقت الأصلي، حيث سجل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 93 ومحمد آل فتيل في الدقيقة 102 ومحمد مران في الدقيقة 104.

وشارك كريستيانو رونالدو بصفة أساسية في قيادة هجوم النصر، ليخوض مباراته السادسة في الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تغلب على الخليج بنتيجة 3-1.

أما الباطن فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
لويز جوستافو: تلقينا درسا صعبا أمام الباطن هدف تم إبعاده على الخط.. ماذا قدم رونالدو أمام الباطن ثلاثية بعد الـ 90.. النصر يهزم الباطن بمشاركة رونالدو ويسترد صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (3) - (1) الباطن.. العالمي يسترد الصدارة تشكيل النصر - رونالدو يقود الهجوم على الباطن في مهمة استعادة الصدارة حجازي: مواجهة النصر مفتاح الفوز بالدوري.. وأريد منح قميصي لكل الجماهير منصة إطلاق الكرات الطويلة.. ماذا قدم حجازي أمام الخليج تفوق في التمرير والدفاع.. ماذا قدم طارق حامد أمام الخليج
أخر الأخبار
لاجازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس يتحرك لتجديد عقد دي ماريا.. وموقف اللاعب 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيمانويل بوتي: زيدان مدربا لـ تشيلسي؟ لم أصدق لثانية الشائعات 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لويز جوستافو: تلقينا درسا صعبا أمام الباطن 35 دقيقة | السعودية
يوفيتش: كل شيء سار بشكل خاطئ في ريال مدريد.. وسأحقق حلمي بلقاء إبراهيموفيتش 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس الباطن: ما حدث أمام النصر مهزلة.. والتحكيم السعودي ميت 54 دقيقة | السعودية
"الأمر الآن مع المحامي".. كلاتنبرج يرد على ادعاءات لاعب ليستر سيتي رغم الفوز بالدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تقدمه بطلب للرحيل.. برايتون يجدد تعاقد كايسيدو حتى 2027 ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات السبت 4 مارس - الأهلي في إفريقيا.. ومصطفى محمد يواجه سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية