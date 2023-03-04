بعد تقدمه بطلب للرحيل.. برايتون يجدد تعاقد كايسيدو حتى 2027

السبت، 04 مارس 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تجديد تعاقد موسيس كايسيدو لاعب الوسط الإكوادوري حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وارتبط الإكوادوري بالانتقال لصفوف أرسنال وتشيلسي في يناير الماضي، بل وأعلن رغبته علنية في الرحيل.

لاعب الوسط البالغ 21 عاما يعد من العناصر الأساسية في صفوف برايتون منذ انتقاله في فبراير 2021.

أخبار متعلقة:
جارديان: بسيناريو مكرر.. تشيلسي يدخل بقوة في صفقة كايسيدو برايتون لـ في الجول: موقفنا ثابت.. رفضنا العرض الثاني من أرسنال لضم كايسيدو ممثلو كايسيدو لـ في الجول: نحاول حل الموقف مع برايتون.. والعروض ليست من أرسنال فقط كايسيدو يعلن رغبته في الرحيل عن برايتون

وخاض كايسيدو 25 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ومنذ انتقاله للفريق خاض 35 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 3.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون: "أخبار سعيدة للنادي ولجماهير ولي والأهم لموسيس، سيجعلنا أقوى ونمضي قُدما لأهدافنا في الملعب".

ورفض برايتون عرضا من أرسنال بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي، ما جعل الجنرز يضمون الإيطالي جورجينيو من تشيلسي.

بينما تحول البلوز لضم إنزو فيرنانديز في صفقة قياسية بالدوري الإنجليزي.

وتألق الدولي الإكوادوري الشاب بقميص منتخب بلاده في كأس العالم 2022 لكن توقفت مهمة التري في البطولة عند دور المجموعات.

ويستعد برايتون لمواجهة وست هام يونايتد اليوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

موسيس كايسيدو الدوري الإنجليزي برايتون
نرشح لكم
تشوبو موتينج مستمر مع بايرن ميونيخ لموسم آخر برشلونة يجدد عقد سيرجي روبيرتو.. وشرط جزائي ضخم تقرير: ساوثامبتون يحدد شرطين للتخلي عن براوس توتو ميركاتو: اتصالات برشلونة مع أمرابط مستمرة بافار: فشل الانتقال لـ إنتر؟ لا أحب الاستسلام في منتصف الرحلة وكيل كفارا: والده يشجع برشلونة ولكنه يحب ريال مدريد تشيلسي يعير لاعبه إلى فاسكو دي جاما من رائحة الساحر.. نجل رونالدينيو ينضم لـ برشلونة
أخر الأخبار
"الأمر الآن مع المحامي".. كلاتنبرج يرد على ادعاءات لاعب ليستر سيتي رغم الفوز بالدوري 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تقدمه بطلب للرحيل.. برايتون يجدد تعاقد كايسيدو حتى 2027 35 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات السبت 4 مارس - الأهلي في إفريقيا.. ومصطفى محمد يواجه سان جيرمان ساعة | الكرة الإفريقية
ساري: سباليتي سيكون ملكا في نابولي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
توقفت القلوب لستة دقائق.. ريال سوسيداد يتعادل مع قادش الراغب في إيقاف الدوري الإسباني 10 ساعة | الدوري الإسباني
"محمد حمدي المزيف" لـ في الجول: لم أفهم شيئا من التعليقات.. ومعجب بـ محمد صلاح 11 ساعة | الدوري الإسباني
طعنة من ساري.. لاتسيو يُسقط نابولي لأول مرة على ملعبه هذا الموسم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
ألمانيا على صفيح ساخن.. دورتموند يقهر لايبزج ويفك الشراكة مع بايرن مؤقتا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية