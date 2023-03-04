ساري: سباليتي سيكون ملكا في نابولي

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو عن مشاكل فريقه بعد الفوز على نابولي، ويأمل أن يتوج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وأسقط ساري ولاتسيو مستضيفه نابولي على ميدانه لأول مرة الموسم الحالي في جميع المسابقات.

وقال ساري عقب المباراة: "الفوز يعني 3 نقاط، ضد فريق يلعب في دوري منفصل الذي حقق 11 انتصارا وتعادلا هنا، والفوز يعني الكثير".

وأضاف "قدمنا أداءً كبيرا من التركيز والالتزام، لكن اعتقد أنه يمكننا تحسين العوامل الفنية".

وتابع "مشكلة لاتسيو ليست مباراة منفصلة، بل إيجاد الاستمرارية، مشاكلنا تقلصت مقارنة بالموسم الماضي، آمل أن نجد الطريق الصحيح".

وواصل "البعض يقول إن ساري لا يغير التشكيل، لكننا أشركنا 21 لاعبا في آخر 3 مباريات، لم أداور اللاعبين في نابولي لكن قارن بين دكة بدلاء الفريقين".

وأتم "بعد نهاية هذا الموسم سيكون لوتشيانو سباليتي ملكا في هذه المدينة، الفوز رائع في كل مكان لكن الفوز في نابولي لديه شيء خاص، أنا سعيد له بتلك التجربة".

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أول خسارة في الدوري على ملعبه..

لاتسيو يضع حداً لانتصارات نابولي المتتالية ويحقق الفوز بنتيجة 1-0



شاهد الهدف الجميل#نابولي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7bXvxKK2P7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 3, 2023

ساري حقق الفوز الأول له على نابولي مع أي فريق على ملعب البارتينوبي، إذ حقق الفوز من قبل مرتين لكن على ملعبه مع إمبولي ويوفنتوس.

ساري حقق فوزه الأول على نابولي منذ 2019 حيث خسر 5 مباريات مع يوفنتوس ولاتسيو منها نهائي كأس إيطاليا 2020 بركلات الترجيح ضد فريقه الذي نافس معه بقوة على لقب الدوري من قبل موسم 2017-18.

وتكبد نابولي خسارته الأولى على ميدانه في جميع المسابقات بعد 16 مباراة دون هزيمة.

نابولي توقف رصيده عند 65 نقطة بعد خسارته الثانية وتوقف سلسلة انتصاراته عند 8.

بينما انقض نسر لاتسيو مؤقتا على المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطة عن إنتر وميلان.