توقفت القلوب لستة دقائق.. ريال سوسيداد يتعادل مع قادش الراغب في إيقاف الدوري الإسباني

اكتفى ريال سوسيداد بالتعادل أمام ضيفه قادش دون أهداف في ملعب ريالي أرينا، بافتتاح الجولة 24 للدوري الإسباني.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي لم يخض مباراته هذه الجولة بعد.

فيما باتت الفرصة سانحة أمام أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع بـ 42 نقطة للانقضاض على المركز الثالث حال فوزه على ضيفه إشبيلية.

فيما رفع قادش رصيده إلى 26 نقطة في المركز 14، تاركًا إشبيلية وألميريا خلفه مؤقًت برصيد 25 نقطة لكلٍ منهما.

وتعد تلك المباراة الأولى لـ قادش بعد بيانه الرسمي الناري الذي طالب فيه بإيقاف الدوري الإسباني مؤقتًا حال البت في مطالبته بإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي وإلغاء هدف التعادل الذي سكن شباكه بشكل غير شرعي.

واستمرت سلسلة النتائج السلبية لـ ريال سوسيداد، إذ حقق فوزًا وحيدًا في آخر 7 مباريات، في مقابل 3 هزائم و3 تعادلات، وذلك بعد أن انتصر في 9 مباريات متتالية كأفضل سلسلة في تاريخه.

لكن قادش عجز عن تحقيق فوزه الأول تاريخيًا على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، إذ فاز الفريق الباسكي 12 مرة، وتعادل الطرفان في 3 مناسبات.

وشهدت المبارة لحظة أوقفت القلوب في الدقيقة 84 عندما سقط فالي مدافع قادش على أرض الملعب بعد اصطدام هوائي قوي مع ميكيل ميرينو.

وتلقى فالي العلاج على أرض الملعب لمدة 6 دقائق، قبل أن يغادر محمولًا على محفة بطوق على رقبته.

ويحل ريال سوسيداد في المباراة المقبلة ضيفًا على روما الإيطالي يوم الخميس في دور الـ16 للدوري الأوروبي.