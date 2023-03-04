"محمد حمدي المزيف" لـ في الجول: لم أفهم شيئا من التعليقات.. ومعجب بـ محمد صلاح

السبت، 04 مارس 2023 - 00:21

كتب : حسام أحمد

خورخي كاستيو

كشف خورخي كاستيو لاعب شباب أتليتكو مدريد الإسباني حقيقة انتحال شخصيته باسم محمد حمدي.

وظهر منذ أيام حسابا على "فيسبوك" يحمل اسم محمد حمدي يوضح فيه إنه فضّل تمثيل منتخب إسبانيا على مصر، لكن الحقيقة جاءت عكس ذلك.

وقال خورخي لـ FilGoal.com: "اكتشفت أن أحد الأشخاص استخدم صوري عندما بدأت في تلقي رسائل من الناس وقاموا بالتعليق على صوري ولم أفهم شيئا".

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وأضاف ""كان الأمر سوء فهم بسبب شخص تظاهر بأنه أنا، واستخدم صوري على فيسبوك".

وأضاف "ألعب لنادي أتلتيكو مدريد كلاعب خط وسط ومثلي الأعلى هو كوكي".

وأتم "كذلك أنا معجب بمحمد صلاح بسبب مسيرته الرياضية".

شاهد القصة كاملة لـ "محمد حمدي المزيف":

محمد حمدي المزيف خورخي كاستيو
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