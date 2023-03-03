طعنة من ساري.. لاتسيو يُسقط نابولي لأول مرة على ملعبه هذا الموسم

حقق لاتسيو المستحيل وكبّد نابولي خسارته الأولى الموسم الجاري بنتيجة 1-0 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في افتتاح الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

قبل المباراة قال ماوريسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو والسابق لـ نابولي "أشكر لوتشيانو سباليتي (مدرب نابولي الحالي) لكنه يحقق شيئا لم أستطع تحقيقه مع الفريق".

الآن ساري حقق الفوز الأول له على نابولي مع أي فريق على ملعب البارتينوبي، إذ حقق الفوز من قبل مرتين لكن على ملعبه مع إمبولي ويوفنتوس.

ساري حقق فوزه الأول على نابولي منذ 2019 حيث خسر 5 مباريات مع يوفنتوس ولاتسيو منها نهائي كأس إيطاليا 2020 بركلات الترجيح ضد فريقه الذي نافس معه بقوة على لقب الدوري من قبل موسم 2017-18.

وتكبد نابولي خسارته الأولى على ميدانه في جميع المسابقات بعد 16 مباراة دون هزيمة.

نابولي توقف رصيده عند 65 نقطة بعد خسارته الثانية وتوقف سلسلة انتصاراته عند 8.

بينما انقض نسر لاتسيو مؤقتا على المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطة عن إنتر وميلان.

أول خسارة في الدوري على ملعبه.. لاتسيو يضع حداً لانتصارات نابولي المتتالية ويحقق الفوز بنتيجة 1-0 شاهد الهدف الجميل#نابولي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7bXvxKK2P7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 3, 2023

التشكيل

بدأ نابولي بثلاثي هجومي مكون من فيكتور أوسيمين هداف الدوري وخيفيتشيا كفاراستخيليا أفضل صانع أهداف وإرفينج لوزانو.

في المقابل بدأ نابولي بـ فيليبي أندرسون وتشيرو إيموبيلي وماتيا زاكاني في هجوم لاتسيو.

وصف المباراة

كاد ماتياس فيتشينو لاعب وسط أوروجواي أن يسجل هدف التقدم مبكرا لـ لاتسيو برأسية لكن الدفاع منع كرته في الدقيقة السادسة.

حاول نابولي طيلة الشوط الأول بتهديد مرمى لاتسيو لكن دون خطورة محققة على إيفان بروفيديل.

5 تسديدات منها 1 على المرمى فقط في الشوط الأول لأصحاب الأرض بفضل تكتلات لاتسيو الحصينة.

واصل نابولي ضغطه بحثا عن هدف التقدم.

وفي الدقيقة 68 سجل ماتياس فيتنشيو هدفا بتسديدة يسارية قوية على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 79 ردت العارضة رأسية فيكتور أوسيمين ومن ثم أبعد الحارس والدفاع الكرة على مرتين من على خط المرمى.

وكاد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أن يسجل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن، لتنتهي المباراة بسقوط نابولي لأول مرة على ملعبه.