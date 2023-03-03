ألمانيا على صفيح ساخن.. دورتموند يقهر لايبزج ويفك الشراكة مع بايرن مؤقتا

الجمعة، 03 مارس 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه لايبزج بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بالجولة 23 للدوري الألماني.

سجّل ماركو رويس وإيمري تشان ثنائية دورتموند، فيما سجّل إيميل فورسبرج هدف لايبزج الوحيد.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يخوض مباراته هذه الجولة في أرض شتوتجارت غدًا السبت.

فيما تجمّد رصيد لايبزج عند 42 نقطة في المركز الرابع وفوّت فرصة التنفس في ظهر ثنائي الصدارة.

وحقق دورتموند الفوز في 10 من أصل 10 مباريات خاضها منذ انطلاق العام الجديد 2023.

كما حقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري الألماني، معادلًا رقمه القياسي في موسم التتويج الأخير بلقب المسابقة في 2011\2012.

دورتموند بدأ بقوة وسجّل بعد مرور 13 دقيقة بواسطة يوليان براندت، لكن الحكم قرر وجود مخالفة بعد مشاهدته اللعبة في تقنية الفيديو.

إلغاء الهدف لم يمنع دورتموند من التقدُم، فسجّل القائد رويس الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

ليصل رويس إلى 159 هدفًا بقميص دورتموند معادلًا مايكل زورك ثاني الهدافين التاريخيين للنادي.

ويبتعد رويس بفارق 18 هدفًا عن ألفريد بريسيلر نجم دورتموند في الأربعينيات والخمسينيات الذي سجّل 177 هدفًا.

الإعصار الأصفر تواصل، فسجّل تشان هدف دورتموند الثاني في الدقيقة 39، لتدخل كتيبة إدين تيرزيتش غرفة خلع الملابس بأسبقية مريحة.

في الشوط الثاني اشتعلت المباراة قبل ربع ساعة على نهايتها عندما سجل السويدي فورسبرج هدف تقليص الفارق، لكنه لم يكن كافيًا لعودة لايبزج في اللقاء.

دورتموند الدوري الألماني لايبزج
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