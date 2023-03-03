الفوز الأكبر في الكرة الهولندية.. زفوله يكتسح بـ 13-0

الجمعة، 03 مارس 2023 - 23:14

كتب : إسلام أحمد

زفوله - دين بوش

عادل زفوله أكبر فوز في تاريخ الدوريات الهولندية بالفوز 13-0 على دن بوش في الدرجة الثانية الهولندية.

وعادل زفوله أكبر انتصار في تاريخ الدوريات الهولندية، عندما فاز أياكس بنتيجة 13-0 على فينلو في 2020 بالدوري الهولندي.

وسجل اليوناني أبوستولوس فيليوس هاتريك في أول 12 دقيقة بواقع هدف في الدقيقة الثانية ثم الرابعة ثم 12.

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كما سجل هدفا في الدقيقة 27 ليوقع على سوبر هاتريك.

البديل الألماني لينهارث ثاي شارك مع بداية الشوط الثاني، فسجل هاتريك في الدقائق 46 و62 و74.

وتناوب كل من البوسني هاريس ميديوجانين والهولندي يونس طه وتوماس بيلين ودايف فان دين بيرج وتوماس فان دين بيلت (2) بقية الأهداف.

ويتصدر زفوله ترتيب الدوري الدرجة الثانية الهولندية بعد مرور 27 جولة بفارق 6 نقاط عن هيراكليس الذي سيواجه أدو دين هاج.

فيما أصبح دن بوش الأضعف دفاعيا باستقبال 65 هدفا بفارق 20 هدفا عن أقرب منافسيه في الهشاشة الدفاعية.

ويحتل دن بوش المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

نادي زفوله تأسس عام 1910 وهبط الموسم الماضي من الدرجة الأولى بتذيل الترتيب.

وسبق له تحقيق لقب الدرجة الثانية 3 مرات آخرها موسم 2011-2012، ولقب كأس هولندا موسم 2013-14 على حساب أياكس بالفوز التاريخي 5-1.

ثم توج بلقب درع يوان كرويف 2014 على أياكس أيضا بنتيجة 1-0 تحت قيادة المدرب روبن يانس.

زفوله الدوري الهولندي
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