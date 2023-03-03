كرة طائرة - قمة الحسم.. سيدات الأهلي على صدارة قبل نهائي الدوري بالفوز على الزمالك

الجمعة، 03 مارس 2023 - 23:11

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة طائرة

تغلب فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، في الجولة الأخيرة من الدور قبل النهائي لبطولة الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأخير بفوز الأهلي 28-26، لينتزع الفريق صدارة المرحلة.

وفاز سموحة على الشمس 3-2، فيما فاز سبورتنج على الصيد 3-0، وفاز وادي دجلة على الزهور بنفس النتيجة.

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وتأهل ثمانية فرق إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري السيدات وهم أندية الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد ووادي دجلة وسموحة والزهور والشمس.

وأقيمت مباريات تلك المرحلة من دوري يقام من دور واحد لتحديد مراكز الفرق.

ويتم ترتيب الأندية الثمانية المشاركة في قبل النهائي قبل المرحلة الختامية من المنافسة.

إذ أنه بعد ذلك ستقام مرحلة تحديد البطل حيث يلتقي الأربعة الأوائل بالأربعة الآخرين عن طريق القرعة. (أحد الفرق من الأول للرابع يلاقي خصما من الخامس للثامن).

بذلك يتصدر الأهلي ترتيب الدور قبل النهائي، يليه الزمالك، حيث كانا بلا هزيمة وصولا إلى هذه المباراة.

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