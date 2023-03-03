تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو

وصل منتخب تونس إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب، بفوزه المثير على الكونغو برازافيل 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليلجأ الطرفان إلى وقتٍ إضافي انتهى بالتعادل 3-3 في إثارة غير عادية.

ماوريل باسينجا تقدّم للكونغو في الدقيقة 24، لكن تونس عادت بهدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق جبريل عثمان بلمسة جميلة من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني دخل محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي في صفوف تونس.

بعدها تقدّمت تونس في النتيجة برأسية غيث وهابي في الدقيقة 66، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ألغى الحكم الهدف بداعي وجود مخالفة ووجّه بطاقة صفراء لـ وهابي.

تونس لم تستسلم، فسجل سامي شوشان هدف التقدم -الشرعي هذه المرة- لـ تونس في الدقيقة 76.

لكن بهجة تونس لم تستمر لأكثر من 4 دقائق، فعاد باسينجا نجم المباراة وسجّل الهدف الثاني للكونغو، لتنتقل المباراة إلى وقتٍ إضافي.

الإثارة تواصلت عندما عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للكونغو إثر لمسة يد على فراج بن نجمة، لينبري باسينجا ويُكمل الهاتريك في الدقيقة 102.

وبينما اعتقدت الكونغو أنها في طريقها نحو المربع الذهبي، سجل علي سعيودي هدف التعادل لـ تونس في الدقيقة 119 وسط جنون غير عادي في أرض الملعب، لتنتقل المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

الإثارة لم تتوقف في ركلات الجزاء، فسجّل الضاوي ثاني ركلة، بينما أهدر كل منتخب ركلته الثالثة، ليتم اللجوء إلى ركلات الموت المفاجئ.

جوسانا لوليندو لاعب الكونغو أهدر وفتح الطريق أمام تونس للفوز، لكن يوسف سنانة سدد برعونة وأهدر على تونس فرصة التأهل من الركلة السادسة.

مسلسل اللقطات الغريبة تواصل عندما سدد دافاريل مواندازا قائد الكونغو في سماء استاد القاهرة، لينهي عزيز عبيد مهمة التوانسة ويسجل الركلة السابعة ويطير ببلاده إلى المربع الذهبي.

وتلعب تونس في نصف النهائي أمام السنغال يوم الإثنين المقبل في استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويلتقي الفائز بالمنتصر من المباراة الثانية بين جامبيا ونيجيريا التي تقام في نفس اليوم باستاد القاهرة.

ووصلت تونس إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخها والثانية على التوالي بعد أن حلت ثانية في 1985، ورابعة في 2021.