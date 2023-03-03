مؤتمر فيريرا: لا يمكن إقحام الصفقات مباشرة.. وهناك أمور لم تكن تحدث مع اللاعبين سابقا

أبدى جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، رضاه عن مستوى فريقه أمام بيراميدز.

الزمالك تعادل أمام بيراميدز دون أهداف في الجولة 20 للدوري المصري.

وقال فيريرا بعد المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز، والشوط الثاني شهد تنافسًا كبيرًا".

وأضاف: "عانينا من مشاكل في إنهاء الهجمة، هناك أمور تحدث في المباريات لم تكن تحدث من قبل مع نفس اللاعبين، التمريرة الأخيرة لا تصل إلى المهاجمين".

وتابع: "اللاعبون يمرون بمشاكل ومهمتنا أن نجعلهم يستعيدون مستوى الموسم الماضي، التوفيق لم يكن حليفنا مؤخرا".

وأشار: "أهنئ اللاعبين لأن بيراميدز فريق مميز ويضم لاعبين جيدين جدا واللعب أمامه صعب".

وشدد: "يجب أن يستعيد لاعبو الزمالك الثقة كاملة حتى لو يفوزوا، الفترة الماضية شهدت أزمة ثقة، لكنهم فازوا بالدوري الموسم الماضي ويجب أن يعودوا لنفس المستوى".

وعن عدم الدفع بالصفقات الجديدة منذ البداية، أوضح فيريرا بنفعال: "لا يمكن إقحام الصفقات الجديدة هكذا بشكل مفاجئ، يحتاجون إلى التعرف على الفريق والانسجام وفهم أسلوب اللعب، يجب أن يكون الجو ملائمًا لدخولهم في الفريق".













































































































































































































































التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

وبذلك فوّت بيراميدز فرصة مشاركة الأهلي في الصدارة مؤقتا، علمًا بأن فريق القلعة الحمراء خاض 17 مباراة فقط.

في المقابل، رفع الزمالك رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري الرابع الذي خاض مباراة أكثر.

وارتفعت سلسلة اللا هزيمة لـ بيراميدز إلى 13 مباراة متتالية منذ سقوطه أمام الأهلي يوم 2 يناير الماضي.

ويعد ذلك التعادل السلبي هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين.

وعجز بيراميدز عن الفوز على الزمالك للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري المصري.

كما لم يفز جايمي باتشيكو على مواطنه جيسوالدو فيريرا منذ 2007 منذ مباراة بوافيشتا وبورتو في الدوري البرتغالي.

وعجز الزمالك عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله مع المريخ وهزيمته أمام الترجي.

غياب وعودة

دخل بيراميدز المباراة دون نجمه رمضان صبحي، فيما عاد وليد الكرتي لمقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

ودفع جايمي باتشيكو بالتونسي فخر الدين بن يوسف في الهجوم، مع إبقاء فخري لاكاي على مقاعد البدلاء.

وبدأ أحمد فتحي على الجهة اليمنى، وعبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب.

في المقابل اعتمد جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على طريقة 4-3-3، في حضور الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي على مقاعد البدلاء لأول مرة محليًا.

وبدأ محمد صبحي في حراسة المرمى على حساب محمد عواد، وشارك مصطفى شلبي في خط الهجوم، كما قاد محمد عبد الشافي الفريق من الجهة اليسرى.

شوط هادئ

لم يعرف الشوط الأول الكثير من التهديد والفرص الحقيقية، واتسم بالتكافؤ وانحصار اللعب في وسط الملعب.

نبيل عماد كاد أن يباغت فريقه السابق بتسديدة يسارية في الدقيقة الثالثة، لكنها جاورت قائم بيراميدز.

الزمالك أهدر فرصة جديدة في الدقيقة 28 بتسديدة سيف الدين الجزيري التي أمسكها أحمد الشناوي، لكن حكم الراية أعلن عن تسلل سابق على أحمد مصطفى "زيزو".

في الدقيقة 36 حان وقت التغيير الأول عندما غادر أحمد فتحي الملعب، وعوضه أحمد توفيق.

فيما كانت الفرصة الوحيدة لـ بيراميدز في الشوط الأول من نصيب بن يوسف الذي أطلق رأسية خطيرة بعد عرضية السعيد بالدقيقة 37، لكنها جاورت القائم.