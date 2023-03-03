هدف تم إبعاده على الخط.. ماذا قدم رونالدو أمام الباطن
الجمعة، 03 مارس 2023 - 22:02
كتب : FilGoal
بمشاركة كريستيانو رونالدو نجم النصر، تغلب العالمي على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
تقدم رينزو لوبيز للباطن في الدقيقة 17، ورد النصر بثلاثيته بعد انتهاء الوقت الأصلي، حيث سجل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 93 ومحمد آل فتيل في الدقيقة 102 ومحمد مران في الدقيقة 104.
حاول رونالدو في الدقيقة 25 برأسية مرت فوق العارضة.
وفي الدقيقة 34 تمكن رونالدو من مراوغة الحارس مارتن كامبانيا وسدد، ولكن لحق بها عبد الله اليوسف على خط المرمى.
اليوسف يحرم رونالدو من هدف محقق ⚽️#النصر_الباطن | #SSC pic.twitter.com/u9WthXqod4— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
وسدد رونالدو في الدقيقة 45+2 ركلة حرة، ولكن فوق العارضة.
وفي الدقيقة 52 سقط رونالدو داخل المنطقة ليطالب لاعبو النصر بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.
مطالبات نصراوية بركلة جزاء لرونالدو#النصر_الباطن | #SSC pic.twitter.com/w7GlCBW5H1— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
وسدد رونالدو ركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 82، لتأتيه واحدة أخرى في الدقيقة 84، ولكنه سددها فوق العارضة أيضا.
كرة رونالدو تعتلي المرمى⚽️#النصر_الباطن | #SSC pic.twitter.com/tw3pjD0B99— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تغلب على الخليج بنتيجة 3-1.
ماذا قدم رونالدو أمام الباطن؟
دقائق اللعب: 90
لمسات الكرة: 43
التمريرات الصحيحة: 15 من 20
دقة التمرير: 75%
التسديدات على المرمى: 1 من 7
المراوغات الناجحة: 4 من 5
الفرص الكبيرة الضائعة: 1
العرضيات الصحيحة: 1 من 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 7 من 13
الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 5
ارتكاب المخالفات: 2
التعرض للمخالفات: 2
التسلل: 2
التدخلات: 1
التعرض للمراوغة: 1