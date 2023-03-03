هدف تم إبعاده على الخط.. ماذا قدم رونالدو أمام الباطن

بمشاركة كريستيانو رونالدو نجم النصر، تغلب العالمي على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم رينزو لوبيز للباطن في الدقيقة 17، ورد النصر بثلاثيته بعد انتهاء الوقت الأصلي، حيث سجل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 93 ومحمد آل فتيل في الدقيقة 102 ومحمد مران في الدقيقة 104.

حاول رونالدو في الدقيقة 25 برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 34 تمكن رونالدو من مراوغة الحارس مارتن كامبانيا وسدد، ولكن لحق بها عبد الله اليوسف على خط المرمى.

وسدد رونالدو في الدقيقة 45+2 ركلة حرة، ولكن فوق العارضة.

وفي الدقيقة 52 سقط رونالدو داخل المنطقة ليطالب لاعبو النصر بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.

وسدد رونالدو ركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 82، لتأتيه واحدة أخرى في الدقيقة 84، ولكنه سددها فوق العارضة أيضا.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تغلب على الخليج بنتيجة 3-1.

ماذا قدم رونالدو أمام الباطن؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 43

التمريرات الصحيحة: 15 من 20

دقة التمرير: 75%

التسديدات على المرمى: 1 من 7

المراوغات الناجحة: 4 من 5

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

العرضيات الصحيحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 7 من 13

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 5

ارتكاب المخالفات: 2

التعرض للمخالفات: 2

التسلل: 2

التدخلات: 1

التعرض للمراوغة: 1