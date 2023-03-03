ثلاثية بعد الـ 90.. النصر يهزم الباطن بمشاركة رونالدو ويسترد صدارة الدوري السعودي

الجمعة، 03 مارس 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مارتن كامبانيا حارس الباطن

بسيناريو جنوني، تغلب النصر على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم رينزو لوبيز للباطن في الدقيقة 17، ورد النصر بثلاثيته بعد انتهاء الوقت الأصلي، حيث سجل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 93 ومحمد آل فتيل في الدقيقة 102 ومحمد مران في الدقيقة 104.

وشارك كريستيانو رونالدو بصفة أساسية في قيادة هجوم النصر، ليخوض مباراته السادسة في الدوري السعودي.

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وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف وصنع هدفين في الدوري السعودي للمحترفين.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تغلب على الخليج بنتيجة 3-1.

أما الباطن فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

صاعقة الباطن وضائعة رونالدو

البداية أتت في الدقيقة 15 بعرضية من عبد الرحمن غريب وتسديدة من سامي النجعي أوقفها ماوريسيو مدافع الباطن.

وفي الدقيقة 17 سجل رينزو لوبيز الهدف الأول برأسية بعد عرضية من أندري بوكيا، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تأكد احتساب الهدف.

حاول رونالدو في الدقيقة 25 برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 34 تمكن رونالدو من مراوغة الحارس مارتن كامبانيا وسدد، ولكن لحق بها عبد الله اليوسف على خط المرمى.

وسدد رونالدو في الدقيقة 45+2 ركلة حرة، ولكن فوق العارضة، فيما كاد النصر يتعادل برأسية من عبد الرحمن غريب، ولكن تصدى لها كامبانيا ببراعة.

حتى تأتي الـ 90

أتى الثنائي عبد المجيد الصليهم ومحمد مران بدلا من عبد الله الخيبري وماشاريبوف مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 52 سقط رونالدو داخل المنطقة ليطالب لاعبو النصر بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.

وفي الدقيقة 76 خرج سامي النجعي وحل نواف بوشل بدلا منه، ثم أتى محمد آل فتيل بدلا من علي لاجامي في الدقيقة 80.

وسدد رونالدو ركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 82، لتأتيه واحدة أخرى في الدقيقة 84، ولكنه سددها فوق العارضة أيضا.

وطالب النصر بركلة جزاء في الدقيقة 88 بعد سقوط محمد مران، ولكن الحكم منحه إنذارا لادعاء السقوط.

وفي الدقيقة 93 تلقى عبد الرحمن غريب عرضية لويز جوستافو وسجل التعادل بلمسة رائعة.

وحاول رينزو لوبيز مغافلة الحارس المتقدم بتسديدة ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة التالية.

وفي الدقيقة 100 تصدى كامبانيا لهدف محقق من نواف بوشل، ولكن في الدقيقة 102 لم يتمكن من إيقاف هدف التقدم لمحمد آل فتيل بعد تمريرة من عبد الله مادو.

وأخيرا في الدقيقة 104 سجل محمد مران الهدف الثالث بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب، لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-1.

وتقام مباراة حاسمة بين طرفي الصراع الاتحاد والنصر في الأسبوع العشرين من الدوري السعودي، في التاسع من مارس الجاري.

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